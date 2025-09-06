Kelly Piquet gespot: vriendin Max Verstappen duikt op in Monza
Kelly Piquet gespot: vriendin Max Verstappen duikt op in Monza
Max Verstappen heeft in Monza zijn 45e pole position tegen alle verwachtingen in weten te pakken. De Nederlander had er op vrijdag al een goed gevoel over, maar was op zaterdagmiddag de snelste. Vriendin Kelly Piquet was ook aanwezig en dat gebeurt niet heel vaak.
De McLarens leken na de derde en laatste vrije training de zaakjes goed voor elkaar te hebben, maar uit de longruns bleek al dat Verstappen de tijden kon pareren. De snelheid over één rondje was nog even de vraag, maar na de eerste run in Q3 stond Verstappen bovenaan. Toen de tweede runs van start gingen bleek Norris lange tijd de snelste te gaan worden, maar uiteindelijk dook Verstappen 77 duizendsten onder tijd van de McLaren-coureur.
Piquet ook aanwezig voor Grand Prix van Italië
Vriendin Kelly Piquet was aanwezig bij het heugelijke moment en liet zich even zien.
