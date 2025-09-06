Richard Verschoor heeft zich vanmiddag teruggeknokt van P14 naar P4. De Nederlander wist daarmee de schade te beperken, maar zag tegelijkertijd kampioenschapsleider Leonardo Fornaroli voor eigen publiek de Formule 2-sprintrace winnen.

De Nederlander, rijdend voor MP Motorsport, deed vrijdagmiddag mee in de strijd om poleposition, maar vergooide zijn laatste ronde. Verschoor verloor namelijk de controle over de achterkant van zijn wagen tijdens zijn laatste snelle poging en klapte in de muur. Zelf bleef hij ongedeerd, maar door het veroorzaken van een rode vlag verloor hij zijn snelste tijd. Dat betekende een start buiten de top tien, al wist hij alsnog waardevolle punten binnen te sprokkelen.

Artikel gaat verder onder video

Chaos in Monza

De race stond bol van de chaos, zoals wel vaker het geval is in de Formule 2. Voor Verschoor was het zaak het hoofd koel te houden en zich een weg naar voren te banen. Voor de Nederlander vielen al enkele coureurs uit, en in ronde 16 diende hij zich aan bij Roman Stanek. Stanek wist de aanvallen aanvankelijk af te slaan, maar in ronde 19 kreeg Verschoor het voor elkaar en stootte hij door naar P5. Dino Beganovic, die op dat moment derde lag, kreeg uiteindelijk een tijdstraf van vijf seconden voor een overtreding tijdens de VSC-periode. Daardoor eindigden Verschoor en Stanek vóór de Zweed.

Met zijn zege leidt Fornaroli het kampioenschap nu met 164 punten. Verschoor is dankzij zijn vierde plek opgeschoven naar P2 in het klassement met 140 punten. Zondagochtend om 09:45 uur staat de hoofdrace op het programma.

Gerelateerd