Waché deelt Red Bull-plan voor GP Italië met Verstappen: "Dán zijn we hier succesvol"
De F1 Grand Prix van Italië was een enorme uitdaging voor Max Verstappen vorig jaar. Hij werd eenzaam zesde op 38 seconden achterstand van winnaar Charles Leclerc. Pierre Waché, de technisch directeur van Red Bull Racing, heeft het plan van het team gedeeld en hoopt dit weekend succesvoller te zijn.
Het Autodromo Nazionale Monza is het snelste circuit op de Formule 1-kalender. Er werden op de vrijdag dan ook genoeg foutjes gemaakt. Bijna iedereen maakte wel een momentje mee, of dat nou een slipper was of rechtdoor door de grindbak. Lokale held Kimi Antonelli spinde op hoge snelheid door de tweede Lesmo en kwam vast te staan in de tweede vrije training. Verstappen heeft meestal een groot gat naar de koplopers op de vrijdag, maar nu zat de Limburger er relatief goed bij. De Red Bull-coureur zat binnen twee tienden van de McLarens en Ferrari's.
Balans, achtervleugel en bandenmanagement
"Dit circuit is vrij specifiek vanwege de hoeveelheid downforce die je moet gebruiken", legde Waché uit bij Verstappen.com. "Vorig jaar hadden we behoorlijk wat moeite om de auto af te stellen en te stabiliseren. Dit jaar hebben we ons op dat aspect gericht wat betreft de balans, achtervleugel en algemeen bandenmanagement. We hebben ons op onszelf geconcentreerd en vooral geprobeerd om te werken aan de afstelling voor de longrun en dat ziet er positief uit. We hebben nog werk aan de winkel met de balans op de zachte banden; we hebben vandaag moeite gehad om prestaties uit die compound te halen."
Monza uitdagend vanwege graining
De Fransman vervolgde: "Het belangrijkste waar we voor de zaterdag aan zullen werken, is de balans op de zachte banden en de optimalisatie voor de longrun. Dit circuit is lastig vanwege de graining." Graining is wanneer de banden oververhit raken, stukjes rubber er vanaf vliegen en daarna weer samensmelten op de band. Het oneven profiel van de band leidt tot minder contact met het asfalt en dus minder grip. "Er is hier een risico met een circuit met weinig grip en zeer snelle bochten. We zullen proberen de banden te beschermen en te sparen en de auto goed in balans te brengen om hier succesvol te zijn."
