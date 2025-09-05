Voorzichtig optimisme bij Verstappen na eerste dag Monza: "Best degelijk geweest vandaag"
Max Verstappen is na afloop van de vrijdag in Monza toch wel licht optimistisch. De Nederlander stelt dat Red Bull Racing het weekend beter is begonnen dan vorig jaar. Daarnaast oogt de RB21 competitief, al wijst Verstappen wel op de lastige sessies in Italië.
Verstappen sloot VT1 af als vierde en gaf iets meer dan een halve seconde toe op de tijd van nummer één Lewis Hamilton. In de tweede sessie werd het gat richting Lando Norris, die daar de snelste tijd noteerde, al wat kleiner. Uiteindelijk kwam Verstappen iets minder dan twee tienden tekort. Wel zat er nog een Williams tussen, en ook Ferrari lijkt in Monza nog iets achter de hand te hebben.
Degelijke vrijdag voor Red Bull
Tegenover Sky Sports F1 blikte Verstappen terug op de vrijdag in Monza: "Het is best degelijk geweest vandaag. Vorig jaar was dit voor ons een heel moeilijk weekend en vandaag zien we er een stuk competitiever uit." Toch werden de vrije trainingen meerdere keren onderbroken door coureurs die een uitstapje maakten: "De sessies waren wel wat lastig. Sommigen gingen van de baan en toen lag er weer grind op het circuit, maar over het algemeen was het gewoon een degelijke vrijdag."
Grind op de baan is hetzelfde als rijden in de regen
Verstappen reed tijdens zijn longruns over grind dat op de baan lag, wat voor hem vergelijkbaar voelde met rijden in de regen: "Ik had een rondje in mijn longruns, dat was bijna hetzelfde als rijden in de regen. Ik ging er bijna zelf af, omdat er zoveel grind lag. Daar moeten we naar kijken, want als iemand eraf gaat, is de controle over de wagen ook weg. Het beschadigt bovendien de vloer, deze stenen zijn vrij agressief." Kravitz sloot het interview af met de vraag of Verstappen nog een paar woorden in het Nederlands wilde zeggen, waarop Verstappen grappend antwoordde: "Ik weet niet meer hoe ik Nederlands moet spreken."
