Hadjar ontvangt vervangende trofee na schade in Zandvoort
Hadjar ontvangt vervangende trofee na schade in Zandvoort
De gevierde man van afgelopen weekend, Isack Hadjar, heeft zijn nieuwe trofee ontvangen voor zijn derde plek in Zandvoort. De Franse coureur behaalde daar zijn allereerste podiumplek, maar brak tijdens de festiviteiten zijn trofee.
De Formule 1 is volop bezig met het raceweekend in Monza, maar de organisatie van de Dutch Grand Prix bracht Hadjar nog een bezoek. De Racing Bulls-coureur reed tijdens de kwalificatie van afgelopen weekend de vierde tijd en schoof tijdens de race één plekje op door de uitvalbeurt van Lando Norris. Zo behaalde Hadjar zijn eerste podiumplek, maar zijn trofee lag ineens in twee stukken.
Nieuwe beker voor Hadjar
De trofeeën waren gemaakt van Delfts blauw. Het materiaal ziet er fraai uit, maar is ook erg kwetsbaar. Hadjar demonstreerde dat tijdens de festiviteiten door het bovenste gedeelte van de beker te tonen, terwijl de voet nog op de grond stond. De organisatie gaf al aan dat Hadjar een vervangend exemplaar zou krijgen, en op vrijdag in Monza ontving hij een nieuwe trofee.
"Aan dit exemplaar hebben we in ons productieproces extra prioriteit gegeven. Dankzij het ontwerp van de trofee voor de nummer drie, met een snelle action-paint decoratie, en het vakmanschap en de toewijding van onze ambachtslieden, konden we deze trofee uitzonderlijk snel bij de GP van Italië afleveren", zo verklaart Royal Delft-CEO Hessel Hoekstra bij Motorsport.com, de partij die bekers levert.
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen komt Ferrari-motorhome uitgelopen, Vasseur reageert
- 8 minuten geleden
Marko ziet Verstappen zondag knokken om zege: 'Als McLaren morgen niet ineens iets vindt'
- 41 minuten geleden
FIA spaart Bortoleto voor inhalen onder gele vlag
- 1 uur geleden
Voorzichtig optimisme bij Verstappen na eerste dag Monza: "Best degelijk geweest vandaag"
- 1 uur geleden
FIA doet uitspraak over incident Piastri tijdens VT2 in Monza
- 2 uur geleden
- 6
VIDEO | Jos Verstappen haalt snoeihard uit: "Wat een sukkel is dat" | GPFans News
- 2 uur geleden
- 5
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
- 3 september
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
- 31 augustus
Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
- 30 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus