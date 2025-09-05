De gevierde man van afgelopen weekend, Isack Hadjar, heeft zijn nieuwe trofee ontvangen voor zijn derde plek in Zandvoort. De Franse coureur behaalde daar zijn allereerste podiumplek, maar brak tijdens de festiviteiten zijn trofee.

De Formule 1 is volop bezig met het raceweekend in Monza, maar de organisatie van de Dutch Grand Prix bracht Hadjar nog een bezoek. De Racing Bulls-coureur reed tijdens de kwalificatie van afgelopen weekend de vierde tijd en schoof tijdens de race één plekje op door de uitvalbeurt van Lando Norris. Zo behaalde Hadjar zijn eerste podiumplek, maar zijn trofee lag ineens in twee stukken.

Nieuwe beker voor Hadjar

De trofeeën waren gemaakt van Delfts blauw. Het materiaal ziet er fraai uit, maar is ook erg kwetsbaar. Hadjar demonstreerde dat tijdens de festiviteiten door het bovenste gedeelte van de beker te tonen, terwijl de voet nog op de grond stond. De organisatie gaf al aan dat Hadjar een vervangend exemplaar zou krijgen, en op vrijdag in Monza ontving hij een nieuwe trofee.

"Aan dit exemplaar hebben we in ons productieproces extra prioriteit gegeven. Dankzij het ontwerp van de trofee voor de nummer drie, met een snelle action-paint decoratie, en het vakmanschap en de toewijding van onze ambachtslieden, konden we deze trofee uitzonderlijk snel bij de GP van Italië afleveren", zo verklaart Royal Delft-CEO Hessel Hoekstra bij Motorsport.com, de partij die bekers levert.

Careful with this one, Isack 😁



The Racing Bulls driver is presented with a replacement P3 trophy, with added protection! #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/TFCl6stfBq — Formula 1 (@F1) September 5, 2025

