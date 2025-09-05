De Grand Prix van Monaco staat de komende seizoenen nog op de kalender van F1. De Formule 1 heeft een contractverlenging met de historische race bekendgemaakt, die nu tot eind 2035 op de kalender staat.

De Grand Prix van Monaco staat al sinds 1955 op de kalender, terwijl er in 1950 ook al een race plaatsvond. Vooral Graham Hill, Alain Prost, Ayrton Senna, Michael Schumacher en Nico Rosberg waren succesvol op het stratencircuit, terwijl Max Verstappen er in 2021 en 2023 won. Charles Leclerc en Lando Norris wonnen de laatste twee edities van de race.

Veel kritiek op circuit in Monaco

De race in Monaco krijgt veel kritiek wegens de races die vooral erg saai zijn en niet zorgen voor veel inhaalacties en positiewisselingen. Vooral de kwalificatie is tijdens het weekend in Monaco belangrijk. De FIA probeerde dit seizoen met een verplichte tweestopper het spektakel te vergroten, maar dit had niet per se het gewenste effect. Ondanks dit alles staat de race nu dus nog tot en met 2035 op de kalender.

BREAKING: The Monaco Grand Prix will remain on the Formula 1 calendar through 2035!



Building on the existing agreement with @ACM_Media that runs through the 2031 season 🤝#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/nTARdXKcZS — Formula 1 (@F1) September 5, 2025

