Liberty media staat open voor verkoop Formule 1: "Dan gaan we het verkopen"

Liberty Media-topman John Malone sluit niet uit dat het bedrijf in de toekomst de commerciële rechten van de Formule 1 wil verkopen, mits het geboden bedrag hoog genoeg is.

De Formule 1 werd in 2017 voor ongeveer acht miljard dollar overgenomen door Libery Media. Sindsdien is het Amerikaanse bedrijf de eigenaar van de commerciële rechten van de koningsklasse van de autosport. Die aankoop heeft het bedrijf geen windeieren gelegd. De sport is de afgelopen jaren enorm gegroeid qua populariteit, en heeft daarnaast nieuwe markten aangeboord zoals de Verenigde Staten. Toch sluit Liberty Media-topman John Malon niet uit dat men in de toekomst bereid is om de Formule 1 in de verkoop te doen.

Alles is te koop, ook de Formule 1

In de podcast Opening Bid Unfiltered vertelt Malone: "Uiteindelijk is het een beursgenoteerd bedrijf. Als iemand zich een beetje laat meeslepen, het wil kopen en van plan is meer te betalen dan wat de directie denkt dat de maximale waarde is, dan zouden we het verkopen. Momenteel vinden de aandeelhouders het fantastisch. Ze zijn gek op de Formule 1. Daarnaast doet de sport het bijzonder goed. Het merk heeft nog altijd enorme groeikracht."

