close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
verstappen, piastri, norris, nederland, 2025, f1, generic

Liberty media staat open voor verkoop Formule 1: "Dan gaan we het verkopen"

Liberty media staat open voor verkoop Formule 1: "Dan gaan we het verkopen"

Jan Bolscher
verstappen, piastri, norris, nederland, 2025, f1, generic

Liberty Media-topman John Malone sluit niet uit dat het bedrijf in de toekomst de commerciële rechten van de Formule 1 wil verkopen, mits het geboden bedrag hoog genoeg is.

De Formule 1 werd in 2017 voor ongeveer acht miljard dollar overgenomen door Libery Media. Sindsdien is het Amerikaanse bedrijf de eigenaar van de commerciële rechten van de koningsklasse van de autosport. Die aankoop heeft het bedrijf geen windeieren gelegd. De sport is de afgelopen jaren enorm gegroeid qua populariteit, en heeft daarnaast nieuwe markten aangeboord zoals de Verenigde Staten. Toch sluit Liberty Media-topman John Malon niet uit dat men in de toekomst bereid is om de Formule 1 in de verkoop te doen.

Alles is te koop, ook de Formule 1

In de podcast Opening Bid Unfiltered vertelt Malone: "Uiteindelijk is het een beursgenoteerd bedrijf. Als iemand zich een beetje laat meeslepen, het wil kopen en van plan is meer te betalen dan wat de directie denkt dat de maximale waarde is, dan zouden we het verkopen. Momenteel vinden de aandeelhouders het fantastisch. Ze zijn gek op de Formule 1. Daarnaast doet de sport het bijzonder goed. Het merk heeft nog altijd enorme groeikracht."

Gerelateerd

Max Verstappen
Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Italië met TOTO

Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Italië met TOTO

  • Advertorial
  • Adv.

Net binnen

LIVE | Tweede vrije training Grand Prix Italië: sessie begonnen in droog weer
Liveblog VT2

LIVE | Tweede vrije training Grand Prix Italië: sessie begonnen in droog weer

  • 1 uur geleden
Pijnlijke crash Richard Verschoor zorgt voor vroegtijdig einde in kwalificatie F2
Richard Verschoor

Pijnlijke crash Richard Verschoor zorgt voor vroegtijdig einde in kwalificatie F2

  • 25 minuten geleden
Voormalig engineer Verstappen oneens met
Hamilton Gridstraf

Voormalig engineer Verstappen oneens met "geschokte" Hamilton

  • 49 minuten geleden
Verstappen neemt Antonelli in bescherming na kritiek:
Max Verstappen

Verstappen neemt Antonelli in bescherming na kritiek: "Herken mezelf in hem"

  • 1 uur geleden
  • 1
 Wolff wijst naar hydraulisch probleem bij Russell in VT1
George Russell

Wolff wijst naar hydraulisch probleem bij Russell in VT1

  • 1 uur geleden
Verstappen en vijf andere coureurs beginnen in Monza aan vierde motor
Motorwisselingen in Monza

Verstappen en vijf andere coureurs beginnen in Monza aan vierde motor

  • 1 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
200.000+ views

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'

  • 18 augustus
 Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
200.000+ views

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards

  • 3 september
 Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
100.000+ views

Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort

  • 31 augustus
 Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
100.000+ views

Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris

  • 31 augustus
 Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
75.000+ views

Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen

  • 30 augustus
 Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
75.000+ views

Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'

  • 21 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x