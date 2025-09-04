'McLaren wisselt motor Norris en Piastri: geen straf voor raceweekend in Monza'
'McLaren wisselt motor Norris en Piastri: geen straf voor raceweekend in Monza'
Lando Norris scoorde geen punten tijdens het raceweekend in Zandvoort door problemen met zijn auto en zal daarna ook met angst richting de F1 Grand Prix van Italië in Monza zijn gegaan. McLaren lijkt nu uitsluitsel gegeven te hebben over of er een gridstraf komt dit weekend voor de Brit of niet.
Norris was onderweg naar P2 en wellicht nog wel meer in Zandvoort, maar in de slotfase van de race kwam er ineens rook uit zijn auto en moest hij de auto stilzetten. Het was zijn eerste DNF van dit seizoen en achteraf stelde teambaas Andrea Stella dat het ging om een probleem met een onderdeel van McLaren, niet om de motor van Mercedes. Verder onderzoek moest echter uitwijzen of er geen schade aan de motor was.
Piastri en Norris met nieuwe motor in Monza
Volgens Lawrence Barretto gaat zowel Norris als Oscar Piastri het weekend in Monza beginnen met een compleet nieuwe motor. Zo nieuw is die motor echter niet, want het lijkt te gaan om een oude motor. McLaren was al van plan om zowel Piastri als Norris een nieuwe motor te geven komend weekend. Aangezien Norris en Piastri allebei al aan de limiet zitten qua motoronderdelen en Barretto aangeeft dat er geen gridstraf zal volgen, zal dit gaat om een oude motor die eerder dit jaar al is gebruikt en al in de pool zit. Als ze hun vijfde motor zouden gebruiken in Monza, was er namelijk wel een gridstraf gekomen voor allebei de coureurs. Het probleem met de auto van Norris is overigens ook achterhaald en opgelost.
Gerelateerd
Net binnen
Bortoleto hoopt stiekem op Verstappen bij Audi: 'Misschien komt hij ooit, wie weet?'
- 21 minuten geleden
Verstappen hekelt nieuw idee in F1: 'Inkorten races en meer sprintraces niet de oplossing'
- 1 uur geleden
- 1
Williams vraagt 'Right of Review' aan bij FIA na uitgedeelde straf Sainz in Zandvoort
- 2 uur geleden
'McLaren wisselt motor Norris en Piastri: geen straf voor raceweekend in Monza'
- 2 uur geleden
- 2
Sainz gaat bewijs verzamelen om straf in Zandvoort ongedaan te maken
- 3 uur geleden
- 2
Hadjar over promotie naar Red Bull als teamgenoot Verstappen: 'In 2026 is dat makkelijker'
- 3 uur geleden
- 2
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
- 31 augustus
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
- Gisteren 16:53
Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
- 30 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus