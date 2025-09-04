Lando Norris scoorde geen punten tijdens het raceweekend in Zandvoort door problemen met zijn auto en zal daarna ook met angst richting de F1 Grand Prix van Italië in Monza zijn gegaan. McLaren lijkt nu uitsluitsel gegeven te hebben over of er een gridstraf komt dit weekend voor de Brit of niet.

Norris was onderweg naar P2 en wellicht nog wel meer in Zandvoort, maar in de slotfase van de race kwam er ineens rook uit zijn auto en moest hij de auto stilzetten. Het was zijn eerste DNF van dit seizoen en achteraf stelde teambaas Andrea Stella dat het ging om een probleem met een onderdeel van McLaren, niet om de motor van Mercedes. Verder onderzoek moest echter uitwijzen of er geen schade aan de motor was.

Piastri en Norris met nieuwe motor in Monza

Volgens Lawrence Barretto gaat zowel Norris als Oscar Piastri het weekend in Monza beginnen met een compleet nieuwe motor. Zo nieuw is die motor echter niet, want het lijkt te gaan om een oude motor. McLaren was al van plan om zowel Piastri als Norris een nieuwe motor te geven komend weekend. Aangezien Norris en Piastri allebei al aan de limiet zitten qua motoronderdelen en Barretto aangeeft dat er geen gridstraf zal volgen, zal dit gaat om een oude motor die eerder dit jaar al is gebruikt en al in de pool zit. Als ze hun vijfde motor zouden gebruiken in Monza, was er namelijk wel een gridstraf gekomen voor allebei de coureurs. Het probleem met de auto van Norris is overigens ook achterhaald en opgelost.

Engine changes for both Lando Norris and Oscar Piastri this weekend. These changes were part of the team's plan, not a reaction to Norris' retirement at Zandvoort. Neither driver will get penalties. The chassis issue that Norris suffered has also been rectified. #F1 #ItalianGP — Lawrence Barretto (@lawrobarretto) September 4, 2025

