close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lando Norris, McLaren, Britain, British GP, 2025

Norris verschijnt op mediadag in Monza met bijzonder Valentino Rossi-jack

Norris verschijnt op mediadag in Monza met bijzonder Valentino Rossi-jack

Brian Van Hinthum
Lando Norris, McLaren, Britain, British GP, 2025

De Grand Prix van Italië op het roemruchte circuit van Monza staat dit weekend op het programma en de Italianen kennen natuurlijk veel nationale helden. Eén van die heren is uiteraard Valentino Rossi en Lando Norris besloot dan ook om de roemruchte Italiaan in het zonnetje te zetten.

Valentino Rossi is natuurlijk één van de grootste namen in de motorsportgeschiedenis. De Italiaanse coureur, geboren op 16 februari 1979 in Urbino, verwierf wereldberoemdheid door zijn uitzonderlijke talent, charisma en lange carrière in de MotoGP. Met negen wereldtitels en 116 Grand Prix-overwinningen groeide hij uit tot een icoon binnen én buiten de motorsport. Rossi stond bekend om zijn spectaculaire inhaalacties, creatieve helmendesigns en unieke rituelen, zoals zijn karakteristieke gebaren tijdens de opwarmronde. Zijn bijnaam “The Doctor” slaat niet alleen op zijn precisie en vakmanschap op de motor, maar ook zijn status als levende legende in de sport.

Valentino Rossi-jack

Vanzelfsprekend is Rossi één van de grootste sporticonen in Italië. Dit weekend strijkt het Formule 1-circus neer in het vaderland van de MotoGP-legende en Norris heeft dit weekend besloten om één van zijn idolen te eren. De McLaren-coureur verscheen op donderdag tijdens de mediadag met een wel héél bijzondere outfit. De nummer twee in het wereldkampioenschap kwam opdagen met een heus Valentino Rossi-jack en zette daarmee het internet en de Italianen in vuur en vlam.

Gerelateerd

Lando Norris
Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Italië met TOTO

Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Italië met TOTO

  • Advertorial
  • Adv.

Net binnen

Hadjar over promotie naar Red Bull als teamgenoot Verstappen: 'In 2026 is dat makkelijker'
Hadjar in F1

Hadjar over promotie naar Red Bull als teamgenoot Verstappen: 'In 2026 is dat makkelijker'

  • 9 minuten geleden
Alonso hoort van plan om races in te korten en trekt vergelijking met voetbal
Plannen Formule 1

Alonso hoort van plan om races in te korten en trekt vergelijking met voetbal

  • 42 minuten geleden
Hamilton reageert op gridstraf in Monza door incident in Zandvoort: 'Straf is nogal hardcore'
Lewis Hamilton

Hamilton reageert op gridstraf in Monza door incident in Zandvoort: 'Straf is nogal hardcore'

  • 1 uur geleden
'FIA gaat vergadering organiseren met motorleveranciers over terugkeer V8-motoren'
FIA en F1

'FIA gaat vergadering organiseren met motorleveranciers over terugkeer V8-motoren'

  • 1 uur geleden
Domenicali bevestigt interesse Turkije, Duitsland en Portugal in organiseren F1-race
Volle kalender

Domenicali bevestigt interesse Turkije, Duitsland en Portugal in organiseren F1-race

  • 2 uur geleden
Leclerc onthult speciale helm voor thuisrace in Monza | F1 Shorts
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡

Leclerc onthult speciale helm voor thuisrace in Monza | F1 Shorts

  • 2 uur geleden
  • 44
Meer nieuws

Veel gelezen

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
200.000+ views

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'

  • 18 augustus
 Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
100.000+ views

Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort

  • 31 augustus
 Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
100.000+ views

Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris

  • 31 augustus
 Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
75.000+ views

Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen

  • 30 augustus
 Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
75.000+ views

Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'

  • 21 augustus
 Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
75.000+ views

Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025

  • 25 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x