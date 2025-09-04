De Grand Prix van Italië op het roemruchte circuit van Monza staat dit weekend op het programma en de Italianen kennen natuurlijk veel nationale helden. Eén van die heren is uiteraard Valentino Rossi en Lando Norris besloot dan ook om de roemruchte Italiaan in het zonnetje te zetten.

Valentino Rossi is natuurlijk één van de grootste namen in de motorsportgeschiedenis. De Italiaanse coureur, geboren op 16 februari 1979 in Urbino, verwierf wereldberoemdheid door zijn uitzonderlijke talent, charisma en lange carrière in de MotoGP. Met negen wereldtitels en 116 Grand Prix-overwinningen groeide hij uit tot een icoon binnen én buiten de motorsport. Rossi stond bekend om zijn spectaculaire inhaalacties, creatieve helmendesigns en unieke rituelen, zoals zijn karakteristieke gebaren tijdens de opwarmronde. Zijn bijnaam “The Doctor” slaat niet alleen op zijn precisie en vakmanschap op de motor, maar ook zijn status als levende legende in de sport.

Valentino Rossi-jack

Vanzelfsprekend is Rossi één van de grootste sporticonen in Italië. Dit weekend strijkt het Formule 1-circus neer in het vaderland van de MotoGP-legende en Norris heeft dit weekend besloten om één van zijn idolen te eren. De McLaren-coureur verscheen op donderdag tijdens de mediadag met een wel héél bijzondere outfit. De nummer twee in het wereldkampioenschap kwam opdagen met een heus Valentino Rossi-jack en zette daarmee het internet en de Italianen in vuur en vlam.

LANDO FLYING THE ROSSI FLAG



This is one of the most spectacular jackets we've seen on Lando Norris’s shoulders, as he arrives for day one of four here at Monza.#formula1 #f1 #f1content #ItalianGP #McLaren #LandoNorris pic.twitter.com/hvuTvbeMlN — Kym Illman (@KymIllman) September 4, 2025

