Verstappen klaar voor Monza na P2 Zandvoort: "Snel zijn tijdens lange runs"
Verstappen klaar voor Monza na P2 Zandvoort: "Snel zijn tijdens lange runs"
Max Verstappen kan na een goede Dutch Grand Prix met vertrouwen afreizen richting Monza, waar op The Temple of Speed de volgende race van dit seizoen te wachten staat: de Grand Prix van Italië. In aanloop naar de tweede race van deze double-header blikt de viervoudig wereldkampioen vooruit,
De één-na-laatste Dutch Grand Prix werd zondag een uitstekende editie. Met de constant dreigende regen in het achterhoofd werd het spannend met alle verschillende tactieken, terwijl er ook op de baan genoeg te beleven viel. Zo zagen we Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Lando Norris het einde van de streep niet. Dat maakte ook weer de weg vrij voor bepaalde helden om op te staan. Isack Hadjar pakte zijn eerste podium uit zijn loopbaan en ook Verstappen kon uiteindelijk een zeer welkome tweede plek pakken in Zandvoort.
Zandvoort
Zeker tijdens de eerste paar trainingen op vrijdag zag het er niet uit dat een podium in zijn thuisrace tot de realistische mogelijkheden zou behoren, waardoor de tweede plek na het uitvallen van Lando Norris extra zoet zal smaken. Zo beaamt ook Verstappen in zijn vooruitblik op de aankomende race in Italië: "Als tweede finishen in Zandvoort was een goed resultaat voor ons en het was geweldig om dat voor eigen publiek te vieren en die support te ervaren", zo stelt de viervoudig wereldkampioen.
Monza
Vervolgens gaat het over de volgende race: "Over Monza gesproken: het is een heel snel circuit en het heeft natuurlijk een rijke historie en gepassioneerde fans. Als team zijn er dingen die we moeten verbeteren, waaronder hoe we met de banden omgaan. Het gaat erom dat we van de kwalificatie tot aan de race blijven presteren en snel zijn tijdens de lange runs, vooral op dit circuit. Ik geniet van het old school circuit en we zullen zien wat de week brengt.”
Gerelateerd
Net binnen
Villeneuve passeert Verstappen: "Hamilton is de enige échte wereldster"
- 30 minuten geleden
Red Bull Racing onthult deadline voor Tsunoda: "Dan nemen we de beslissing"
- 59 minuten geleden
Nieuw opgedoken beelden tonen hoe F1-fans Norris opvrolijken na DNF in Zandvoort
- 1 uur geleden
Red Bull Racing lijkt tweede thuisrace te kunnen vergeten | GPFans News
- 1 uur geleden
Mekies heeft geen haast met beslissing over teammaat Verstappen in 2026
- 1 uur geleden
Marko verwacht niet veel van Monza: 'Er zijn daar te veel chicanes'
- 2 uur geleden
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
- 31 augustus
Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
- 30 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
- 25 augustus