Max Verstappen kan na een goede Dutch Grand Prix met vertrouwen afreizen richting Monza, waar op The Temple of Speed de volgende race van dit seizoen te wachten staat: de Grand Prix van Italië. In aanloop naar de tweede race van deze double-header blikt de viervoudig wereldkampioen vooruit,

De één-na-laatste Dutch Grand Prix werd zondag een uitstekende editie. Met de constant dreigende regen in het achterhoofd werd het spannend met alle verschillende tactieken, terwijl er ook op de baan genoeg te beleven viel. Zo zagen we Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Lando Norris het einde van de streep niet. Dat maakte ook weer de weg vrij voor bepaalde helden om op te staan. Isack Hadjar pakte zijn eerste podium uit zijn loopbaan en ook Verstappen kon uiteindelijk een zeer welkome tweede plek pakken in Zandvoort.

Artikel gaat verder onder video

Zandvoort

Zeker tijdens de eerste paar trainingen op vrijdag zag het er niet uit dat een podium in zijn thuisrace tot de realistische mogelijkheden zou behoren, waardoor de tweede plek na het uitvallen van Lando Norris extra zoet zal smaken. Zo beaamt ook Verstappen in zijn vooruitblik op de aankomende race in Italië: "Als tweede finishen in Zandvoort was een goed resultaat voor ons en het was geweldig om dat voor eigen publiek te vieren en die support te ervaren", zo stelt de viervoudig wereldkampioen.

Monza

Vervolgens gaat het over de volgende race: "Over Monza gesproken: het is een heel snel circuit en het heeft natuurlijk een rijke historie en gepassioneerde fans. Als team zijn er dingen die we moeten verbeteren, waaronder hoe we met de banden omgaan. Het gaat erom dat we van de kwalificatie tot aan de race blijven presteren en snel zijn tijdens de lange runs, vooral op dit circuit. Ik geniet van het old school circuit en we zullen zien wat de week brengt.”

Gerelateerd