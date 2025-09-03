Persconferentie Italië: Hamilton, Tsunoda en Alonso melden zich, ook Mekies staat pers te woord
Het raceweekend in Italië staat eind deze week op het programma. De Grand Prix in Monza betekent het thuiskomen van Ferrari, en de FIA heeft bekendgemaakt wie worden uitgenodigd voor de persconferentie van donderdag.
Oscar Piastri deed in Zandvoort goede zaken door de race te winnen, terwijl de uitvalbeurt van teamgenoot én titelkandidaat Lando Norris hem ook goed uitkwam. De Australiër staat bovenaan in het kampioenschap en heeft een voorsprong van 34 punten. Max Verstappen komt 104 punten tekort op de Australiër en zal zich in 2025 moeten richten op sporadische kansen om het seizoen nog wat glans te geven.
Persconferenties Grand Prix Italië
Donderdag om 14:30 uur is het tijd voor de persconferentie in Italië. De eerste groep zal bestaan uit Franco Colapinto, Fernando Alonso en Kimi Antonelli. Een half uur later is het tijd voor de tweede groep: Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda en Carlos Sainz. Vrijdag 5 september is het tijd voor de teambazen. Om 15:30 uur zullen Ayao Komatsu (Haas) Frédéric Vasseur (Ferrari) en Laurent Mekies (Red Bull Racing) zich melden.
|Donderdag 14:30 uur
|Franco Colapinto
|Alpine
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|Donderdag 15:00 uur
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|Carlos Sainz
|Williams
|Vrijdag 15:30 uur
|Ayao Komatsu
|Haas
|Frédéric Vasseur
|Ferrari
|Laurent Mekies
|Red Bull Racing
