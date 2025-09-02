Bearman knap zesde in Dutch GP na pitstraatstart: "Ik was echt aan het worstelen"
Bearman knap zesde in Dutch GP na pitstraatstart: "Ik was echt aan het worstelen"
Ollie Bearman scoorde voor het eerst punten in een Grand Prix sinds Bahrein. Hij kwam als zesde aan de finish tijdens de F1-race op Circuit Zandvoort. De Haas-coureur geeft toe dat hij een beetje geluk had tijdens de Dutch Grand Prix, maar hoe dan ook was het een knappe prestatie om van de laatste naar de zesde plek te gaan.
Bearman kwalificeerde zich als negentiende in de Noord-Hollandse duinen, maar zou uiteindelijk vanuit de pitstraat starten vanwege een motorwissel onder parc fermé-omstandigheden. Hij wist een boel posities goed te maken door tijdens een safety car buiten te blijven en had vervolgens de snelheid om iedereen achter zich te houden. Dankzij de crashes van Lewis Hamilton en Charles Leclerc en de motorproblemen van Lando Norris steeg Bearman naar P6. Haas verdiende dankzij P10 van Esteban Ocon nog een extra puntje.
DRS vernielt de banden
"Ik had zeker wat geluk aan mijn zijde, maar dat heb je ook wel nodig als je vanuit de pitstraat start", vertelde Bearman tegenover onder andere GPFans. "Het lastigste was om met die [oude] banden te herstarten na elke safety car. Wanneer de racelijn smaller wordt [door het vuil buiten de racelijn], wordt het steeds lastiger om de banden op temperatuur te houden. Ik zat de gehele stint in de DRS, achter onder andere [Gabriel] Bortoleto en Esteban... Het is goed om in de DRS te zitten, maar aan de andere kant vernielt het ook je banden, zeker de voorbanden. Ik was echt aan het worstelen in de slotfase."
Tegenvallende kwalificaties begrijpen
"We verdienden ook wel een beetje geluk", vervolgde de jonge Brit die tien Grands Prix achter elkaar niet in de punten was geëindigd. "Er zijn wat dingen die we als team na dit weekend moeten begrijpen. Onze prestatie in de derde vrije training was een verhaal van twee helften tussen de harde en de zachte compound, en datzelfde gold voor de kwalificatie. We moeten begrijpen waarom we zo langzaam waren aan het einde van Q1", zo sloot Bearman af die zich verbaasd over het verschil qua pace tussen de zaterdag en de zondag.
Gerelateerd
Net binnen
Nederlandse prins mogelijk naar FIA-top, 'F1 bespreekt terugkeer V8-motor' | GPFans Recap
- 1 uur geleden
Management VeeKay bevestigt vertrek bij Dale Coyne: "Het is een fantastisch jaar geweest"
- 2 uur geleden
FIA onder vuur door onderzoek ná Dutch GP: "Zo druk hebben de stewards het toch niet?"
- 2 uur geleden
Marko lovend over Hadjar na ultimatum voor teamgenoot Verstappen: "Isack is anders"
- 3 uur geleden
- 3
Norris boos op race-engineer tijdens Dutch GP: "Dat had mijn race kunnen beëindigen"
- Vandaag 19:38
Bearman knap zesde in Dutch GP na pitstraatstart: "Ik was echt aan het worstelen"
- Vandaag 19:04
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
- 31 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
- 30 augustus