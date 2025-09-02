close global

﻿
Bearman knap zesde in Dutch GP na pitstraatstart: "Ik was echt aan het worstelen"

Vincent Bruins
Ollie Bearman scoorde voor het eerst punten in een Grand Prix sinds Bahrein. Hij kwam als zesde aan de finish tijdens de F1-race op Circuit Zandvoort. De Haas-coureur geeft toe dat hij een beetje geluk had tijdens de Dutch Grand Prix, maar hoe dan ook was het een knappe prestatie om van de laatste naar de zesde plek te gaan.

Bearman kwalificeerde zich als negentiende in de Noord-Hollandse duinen, maar zou uiteindelijk vanuit de pitstraat starten vanwege een motorwissel onder parc fermé-omstandigheden. Hij wist een boel posities goed te maken door tijdens een safety car buiten te blijven en had vervolgens de snelheid om iedereen achter zich te houden. Dankzij de crashes van Lewis Hamilton en Charles Leclerc en de motorproblemen van Lando Norris steeg Bearman naar P6. Haas verdiende dankzij P10 van Esteban Ocon nog een extra puntje.

DRS vernielt de banden

"Ik had zeker wat geluk aan mijn zijde, maar dat heb je ook wel nodig als je vanuit de pitstraat start", vertelde Bearman tegenover onder andere GPFans. "Het lastigste was om met die [oude] banden te herstarten na elke safety car. Wanneer de racelijn smaller wordt [door het vuil buiten de racelijn], wordt het steeds lastiger om de banden op temperatuur te houden. Ik zat de gehele stint in de DRS, achter onder andere [Gabriel] Bortoleto en Esteban... Het is goed om in de DRS te zitten, maar aan de andere kant vernielt het ook je banden, zeker de voorbanden. Ik was echt aan het worstelen in de slotfase."

Related image
Related image

Tegenvallende kwalificaties begrijpen

"We verdienden ook wel een beetje geluk", vervolgde de jonge Brit die tien Grands Prix achter elkaar niet in de punten was geëindigd. "Er zijn wat dingen die we als team na dit weekend moeten begrijpen. Onze prestatie in de derde vrije training was een verhaal van twee helften tussen de harde en de zachte compound, en datzelfde gold voor de kwalificatie. We moeten begrijpen waarom we zo langzaam waren aan het einde van Q1", zo sloot Bearman af die zich verbaasd over het verschil qua pace tussen de zaterdag en de zondag.

