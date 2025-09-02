Koning Willem-Alexander sluit terugkeer Dutch Grand Prix na 2026 niet uit
Koning Willem-Alexander sluit terugkeer Dutch Grand Prix na 2026 niet uit
Volgens koning Willem-Alexander kan niet worden uitgesloten dat de Dutch Grand Prix na 2026 opnieuw terugkeert. Tegenover persbureau ANP legt hij uit dat de race in Zandvoort een van de paradepaardjes van het land is en dat hij begrijpt dat de organisatie het financiële risico niet blijvend wil dragen.
Sinds 2021 staat de race door de duinen van Zandvoort weer op de Formule 1-kalender, vooral dankzij de opkomst van Max Verstappen. Jaren voordat de terugkeer werkelijkheid werd, verklaarde Bernie Ecclestone nog dat Nederland daar niet op hoefde te rekenen. Liberty Media dacht daar echter anders over. Voorlopig wordt de Grand Prix van Nederland in 2026 voor het laatst verreden, maar een rentree in de toekomst sluit de koning niet uit.
Koning betreurt vertrek Dutch GP, maar zet deur op een kier voor terugkeer
Tegenover ANP zegt Willem-Alexander dat het een groot gemis is dat het evenement voorlopig verdwijnt. "Ik begrijp de financiële overwegingen, maar het is jammer dat de Formule 1 weer verdwijnt. Gelukkig kunnen we nog twee keer genieten," aldus de koning. Toch houdt hij de deur open: "Wie weet keert het evenement nog eens terug. Maar het is absoluut een van de mooiste evenementen die we hebben."
F1 belangrijk voor maatschappij
De koning noemt zichzelf bovendien een groot liefhebber en wijst op de link met straatauto’s: "Het is de combinatie van topsport, kracht en technische kennis. Innovaties uit de Formule 1 vinden uiteindelijk hun weg naar de openbare weg, in duurzaamheid, betere materialen en veiligere auto’s. De maatschappij profiteert er echt van."
Gerelateerd
Net binnen
Red Bull-icoon onthult toekomst: 'Dán zal Verstappen ergens anders naartoe gaan'
- 36 minuten geleden
Tsunoda worstelt met auto: 'Normaal is P9 niet bijzonder maar nu wel'
- 1 uur geleden
Verstappen breekt in tijdens interview Leclerc: Ferrari-coureur kan het net drooghouden
- 2 uur geleden
- 1
Piastri moet auto afstaan voor training GP Italië, McLaren besluit rookie in te zetten
- 2 uur geleden
- 3
Hamilton oogt uitgebrand na mentale tik in Zandvoort: 'Hij loopt er rond als een dooie'
- 2 uur geleden
- 6
Koning Willem-Alexander sluit terugkeer Dutch Grand Prix na 2026 niet uit
- 3 uur geleden
- 3
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
- 31 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
- 30 augustus