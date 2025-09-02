Volgens koning Willem-Alexander kan niet worden uitgesloten dat de Dutch Grand Prix na 2026 opnieuw terugkeert. Tegenover persbureau ANP legt hij uit dat de race in Zandvoort een van de paradepaardjes van het land is en dat hij begrijpt dat de organisatie het financiële risico niet blijvend wil dragen.

Sinds 2021 staat de race door de duinen van Zandvoort weer op de Formule 1-kalender, vooral dankzij de opkomst van Max Verstappen. Jaren voordat de terugkeer werkelijkheid werd, verklaarde Bernie Ecclestone nog dat Nederland daar niet op hoefde te rekenen. Liberty Media dacht daar echter anders over. Voorlopig wordt de Grand Prix van Nederland in 2026 voor het laatst verreden, maar een rentree in de toekomst sluit de koning niet uit.

Koning betreurt vertrek Dutch GP, maar zet deur op een kier voor terugkeer

Tegenover ANP zegt Willem-Alexander dat het een groot gemis is dat het evenement voorlopig verdwijnt. "Ik begrijp de financiële overwegingen, maar het is jammer dat de Formule 1 weer verdwijnt. Gelukkig kunnen we nog twee keer genieten," aldus de koning. Toch houdt hij de deur open: "Wie weet keert het evenement nog eens terug. Maar het is absoluut een van de mooiste evenementen die we hebben."

F1 belangrijk voor maatschappij

De koning noemt zichzelf bovendien een groot liefhebber en wijst op de link met straatauto’s: "Het is de combinatie van topsport, kracht en technische kennis. Innovaties uit de Formule 1 vinden uiteindelijk hun weg naar de openbare weg, in duurzaamheid, betere materialen en veiligere auto’s. De maatschappij profiteert er echt van."

