close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Willem-Alexander, socials

Koning Willem-Alexander sluit terugkeer Dutch Grand Prix na 2026 niet uit

Koning Willem-Alexander sluit terugkeer Dutch Grand Prix na 2026 niet uit

Remy Ramjiawan
Willem-Alexander, socials

Volgens koning Willem-Alexander kan niet worden uitgesloten dat de Dutch Grand Prix na 2026 opnieuw terugkeert. Tegenover persbureau ANP legt hij uit dat de race in Zandvoort een van de paradepaardjes van het land is en dat hij begrijpt dat de organisatie het financiële risico niet blijvend wil dragen.

Sinds 2021 staat de race door de duinen van Zandvoort weer op de Formule 1-kalender, vooral dankzij de opkomst van Max Verstappen. Jaren voordat de terugkeer werkelijkheid werd, verklaarde Bernie Ecclestone nog dat Nederland daar niet op hoefde te rekenen. Liberty Media dacht daar echter anders over. Voorlopig wordt de Grand Prix van Nederland in 2026 voor het laatst verreden, maar een rentree in de toekomst sluit de koning niet uit.

Koning betreurt vertrek Dutch GP, maar zet deur op een kier voor terugkeer

Tegenover ANP zegt Willem-Alexander dat het een groot gemis is dat het evenement voorlopig verdwijnt. "Ik begrijp de financiële overwegingen, maar het is jammer dat de Formule 1 weer verdwijnt. Gelukkig kunnen we nog twee keer genieten," aldus de koning. Toch houdt hij de deur open: "Wie weet keert het evenement nog eens terug. Maar het is absoluut een van de mooiste evenementen die we hebben."

F1 belangrijk voor maatschappij

De koning noemt zichzelf bovendien een groot liefhebber en wijst op de link met straatauto’s: "Het is de combinatie van topsport, kracht en technische kennis. Innovaties uit de Formule 1 vinden uiteindelijk hun weg naar de openbare weg, in duurzaamheid, betere materialen en veiligere auto’s. De maatschappij profiteert er echt van."

Gerelateerd

Dutch Grand Prix Dutch GP Koning Willem-Alexander

Net binnen

Red Bull-icoon onthult toekomst: 'Dán zal Verstappen ergens anders naartoe gaan'
Verstappen toekomst

Red Bull-icoon onthult toekomst: 'Dán zal Verstappen ergens anders naartoe gaan'

  • 36 minuten geleden
Tsunoda worstelt met auto: 'Normaal is P9 niet bijzonder maar nu wel'
Tsunoda na Zandvoort

Tsunoda worstelt met auto: 'Normaal is P9 niet bijzonder maar nu wel'

  • 1 uur geleden
Verstappen breekt in tijdens interview Leclerc: Ferrari-coureur kan het net drooghouden
Dutch Grand Prix

Verstappen breekt in tijdens interview Leclerc: Ferrari-coureur kan het net drooghouden

  • 2 uur geleden
  • 1
 Piastri moet auto afstaan voor training GP Italië, McLaren besluit rookie in te zetten
Jongeling op Monza

Piastri moet auto afstaan voor training GP Italië, McLaren besluit rookie in te zetten

  • 2 uur geleden
  • 3
 Hamilton oogt uitgebrand na mentale tik in Zandvoort: 'Hij loopt er rond als een dooie'
Lewis Hamilton

Hamilton oogt uitgebrand na mentale tik in Zandvoort: 'Hij loopt er rond als een dooie'

  • 2 uur geleden
  • 6
 Koning Willem-Alexander sluit terugkeer Dutch Grand Prix na 2026 niet uit
Dutch Grand Prix

Koning Willem-Alexander sluit terugkeer Dutch Grand Prix na 2026 niet uit

  • 3 uur geleden
  • 3
Meer nieuws

Veel gelezen

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
200.000+ views

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'

  • 18 augustus
 Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
100.000+ views

Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort

  • 31 augustus
 Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
100.000+ views

Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris

  • 31 augustus
 Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
75.000+ views

Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'

  • 13 augustus
 Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
75.000+ views

Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'

  • 21 augustus
 Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
75.000+ views

Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen

  • 30 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x