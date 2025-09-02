Hamilton oogt uitgebrand na mentale tik in Zandvoort: 'Hij loopt er rond als een dooie'

Het raceweekend in Zandvoort is nog maar net achter de rug, maar in de GPFans Raceteam-podcast kijken presentator Sebastiaan Kissing en F1-journalist Jan Bolscher al vooruit naar de volgende stop: Monza. Een thuisrace voor Ferrari, maar voor Lewis Hamilton begint dat weekend met een flinke domper.

De Brit kreeg van de FIA een gridstraf van vijf plaatsen én twee strafpunten op zijn licentie. Volgens Bolscher ging het mis tijdens de opwarmrondes in Zandvoort. "Het begon bij de opwarmrondes voor de race", legt hij uit. "Daar was bij de ingang van de pitstraat een dubbele gele vlag. Hamilton had maar twintig kilometer per uur vertraagd en dat was te weinig, dus gevaarlijk. Daarom heeft de FIA hard ingegrepen. Dat kan er ook nog wel bij voor Hamilton."

Hamilton lijkt uitgebrand

Bolscher ziet bovendien dat Hamilton er mentaal niet lekker bijloopt. "Hij loopt er een beetje rond als een dooie met een dagje vrij. Die donderdag tijdens de mediadag zat hij er zo onderuitgezakt bij. Ik probeer hem niet onderuit te halen, maar hij lijkt uitgebrand. Zijn motivatie lijkt weg, allemaal heel somber. Hij zit daar bij Ferrari nog niet op zijn plek." Ook Kissing merkt het verschil op met eerdere seizoenen: "Normaal komt hij altijd aan in een dikke Gucci-outfit. Nu zie je hem binnenkomen en dan straalt hij uit van: ach, volgende week weer. Ja, dat helpt natuurlijk ook niet. Het is gewoon niet zijn jaar."

Ferrari in problemen

Daarbij komt dat Hamilton het ook vaak moet afleggen tegen teamgenoot Charles Leclerc. Bolscher: "Het is überhaupt niet het jaar van Ferrari. Hamilton legt het dikwijls af tegen Leclerc, en daar komt hij ook niet lekker mee weg. Goed, hij is ook niet de jongste meer, dus je ziet dat hij op de weg terug is. Maar ik denk dat hij meer kan dan wat wij tot nu toe hebben gezien. Ik hoop ook dat we dat nog gaan meemaken, want Hamilton in topvorm is gewoon een geweldige coureur. Maar ik begin er bang voor te worden, want hij lijkt het gewoon zat te zijn daar."

Achtste titel lijkt steeds verder weg

Hamilton jaagt nog altijd op zijn achtste wereldtitel, waarmee hij alleen recordhouder zou worden; één meer dan Michael Schumacher. Maar dat scenario lijkt op dit moment onwaarschijnlijk. Bolscher is duidelijk: "Veel meer zit er ook niet in die Ferrari, maar hij lijkt het kwijt te zijn."

