Lando Norris, McLaren, Belgium, 2025

Remy Ramjiawan

Lando Norris krijgt aankomend weekend in Monza mogelijk te maken met een gridstraf. De McLaren-coureur zat al op de limiet met zijn motoronderdelen, toen tijdens de Dutch Grand Prix in ronde 64 zijn power unit het begaf.

 VIDEO | Ferrari niet in het rood tijdens thuisrace, gridstraf dreigt voor Norris | GPFans News
