VIDEO | Ferrari niet in het rood tijdens thuisrace, gridstraf dreigt voor Norris | GPFans News
VIDEO | Ferrari niet in het rood tijdens thuisrace, gridstraf dreigt voor Norris | GPFans News
Lando Norris krijgt aankomend weekend in Monza mogelijk te maken met een gridstraf. De McLaren-coureur zat al op de limiet met zijn motoronderdelen, toen tijdens de Dutch Grand Prix in ronde 64 zijn power unit het begaf.
Gerelateerd
Net binnen
Red Bull
Verstappen wil niet meer zonder Lambiase: "Dat zou moeilijk te accepteren zijn"
- 26 minuten geleden
GPFans Nieuws
Is er genoeg animo voor de F1? 'Vrijdag oogde wat rustiger, maar prijzen spelen groter rol'
- 46 minuten geleden
Grand Prix van Italië
Dit is de voorlopige weersverwachting voor Grand Prix van Italië
- 1 uur geleden
- 1
VIDEO
VIDEO | Ferrari niet in het rood tijdens thuisrace, gridstraf dreigt voor Norris | GPFans News
- 1 uur geleden
Racing Bulls
Olav Mol en Verschoor zijn het eens: "Racing Bulls makkelijker te besturen dan Red Bull"
- 1 uur geleden
Lewis Hamilton
Reden waardoor Hamilton gridstraf krijgt in Monza op beeld vastgelegd
- 2 uur geleden
- 1
Veel gelezen
200.000+ views
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
75.000+ views
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
75.000+ views
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
75.000+ views
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
75.000+ views
Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
- 30 augustus
75.000+ views
Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
- 25 augustus