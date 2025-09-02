Kelly Piquet niet in Zandvoort: Braziliaanse verschijnt in Portugal op circuit Estoril
Kelly Piquet niet in Zandvoort: Braziliaanse verschijnt in Portugal op circuit Estoril
Max Verstappen wist zondag in Zandvoort de tweede plek te behalen in zijn thuisrace al moest hij dat wel doen zonder de support van zijn vriendin, Kelly Piquet, op locatie. Het blijkt nu dat de Braziliaanse echter tóch op een circuit was, al was dat niet om haar vriend toe te juichen.
Verstappen en Kelly Piquet zijn sinds 2020 gelukkig samen en de Braziliaanse schone is met enige regelmaat bij Grands Prix te zien als trouwste supporter van de Nederlander. Daarnaast krijgen we ook op social media met enige regelmaat een inkijkje in het leven van Verstappen en Piquet, die samen met dochter Penelope regelmatig leuke dingen doen. Inmiddels is het gelukkige gezinnetje met vier personen, nadat eerder dit jaar Lily Verstappen het levenslicht zag.
Kelly in Portugal
Mede door die geboorte heeft Piquet haar aanwezigheid in het openbaar én op social media de laatste tijd op een lager pitje gezet. Dit weekend viel het dan ook op dat Piquet tijdens Verstappen zijn thuisrace in Zandvoort nergens te bekennen was. Tóch is het niet zo dat zij dit weekend niet in de buurt van een racecircuit is geweest. Ze heeft namelijk heel haar Instagram-stories gevuld met beelden vanaf Autódromo do Estoril, waar zij samen met vader Nelson Piquet aanwezig is. De Braziliaanse oud-wereldkampioen lijkt daar een soort demorun te rijden in de Brabham BT52 van 1983. Kelly is daar aanwezig om een aantal mooie foto's en video's te schieten, terwijl ook Bernie Ecclestone zijn gezicht laat zien.
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen wil niet meer zonder Lambiase: "Dat zou moeilijk te accepteren zijn"
- 24 minuten geleden
Is er genoeg animo voor de F1? 'Vrijdag oogde wat rustiger, maar prijzen spelen groter rol'
- 44 minuten geleden
Dit is de voorlopige weersverwachting voor Grand Prix van Italië
- 1 uur geleden
- 1
VIDEO | Ferrari niet in het rood tijdens thuisrace, gridstraf dreigt voor Norris | GPFans News
- 1 uur geleden
Olav Mol en Verschoor zijn het eens: "Racing Bulls makkelijker te besturen dan Red Bull"
- 1 uur geleden
Reden waardoor Hamilton gridstraf krijgt in Monza op beeld vastgelegd
- 2 uur geleden
- 1
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
- 30 augustus
Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
- 25 augustus