Max Verstappen wist zondag in Zandvoort de tweede plek te behalen in zijn thuisrace al moest hij dat wel doen zonder de support van zijn vriendin, Kelly Piquet, op locatie. Het blijkt nu dat de Braziliaanse echter tóch op een circuit was, al was dat niet om haar vriend toe te juichen.

Verstappen en Kelly Piquet zijn sinds 2020 gelukkig samen en de Braziliaanse schone is met enige regelmaat bij Grands Prix te zien als trouwste supporter van de Nederlander. Daarnaast krijgen we ook op social media met enige regelmaat een inkijkje in het leven van Verstappen en Piquet, die samen met dochter Penelope regelmatig leuke dingen doen. Inmiddels is het gelukkige gezinnetje met vier personen, nadat eerder dit jaar Lily Verstappen het levenslicht zag.

Artikel gaat verder onder video

Kelly in Portugal

Mede door die geboorte heeft Piquet haar aanwezigheid in het openbaar én op social media de laatste tijd op een lager pitje gezet. Dit weekend viel het dan ook op dat Piquet tijdens Verstappen zijn thuisrace in Zandvoort nergens te bekennen was. Tóch is het niet zo dat zij dit weekend niet in de buurt van een racecircuit is geweest. Ze heeft namelijk heel haar Instagram-stories gevuld met beelden vanaf Autódromo do Estoril, waar zij samen met vader Nelson Piquet aanwezig is. De Braziliaanse oud-wereldkampioen lijkt daar een soort demorun te rijden in de Brabham BT52 van 1983. Kelly is daar aanwezig om een aantal mooie foto's en video's te schieten, terwijl ook Bernie Ecclestone zijn gezicht laat zien.

Kelly Piquet was het afgelopen weekend tijdens Verstappen zijn thuisrace nergens te bekennen en inmiddels weten we waar ze wél was: in Estoril om daar vader Nelson te supporten! pic.twitter.com/y5jikDmw7R — GPFans NL (@GPFansNL) September 2, 2025

Gerelateerd