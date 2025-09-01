close global

Isack Hadjar celebrating his first podium at the 2025 Dutch Grand Prix

Hadjar voorspelde eerste Formule 1-podium al in video vóór 2025

Brian Van Hinthum
Isack Hadjar celebrating his first podium at the 2025 Dutch Grand Prix

Isack Hadjar heeft zondag de monden doen openvallen door zijn eerste podium in de Formule 1 te grazen te nemen. Een prestatie die de hele wereld toch niet aan had zien komen dit seizoen, behalve de Fransman zelf, zo blijkt nu uit eerdere beelden voorafgaand aan dit jaar.

De één-na-laatste Dutch Grand Prix werd zondag een uitstekende editie. Met de constant dreigende regen in het achterhoofd werd het spannend met alle verschillende tactieken, terwijl er ook op de baan genoeg te beleven viel. Zo zagen we Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Lando Norris het einde van de streep niet. Dat maakte ook weer de weg vrij voor bepaalde helden om op te staan. Hadjar pakte zijn eerste podium uit zijn loopbaan en ook Verstappen kon uiteindelijk een zeer welkome tweede plek pakken in Zandvoort.

Hadjar voorspelde het al

Hadjar was natuurlijk dé grote man van de dag. De Fransman laat het hele seizoen al prachtige dingen zien en dat werd zondag in Zandvoort bekroond met het kroonstuk van dit seizoen: een podium. Een resultaat dat toch heel weinig mensen voorafgaand aan dit jaar verwacht hadden en voor mogelijk gehouden. De Racing Bulls is natuurlijk één van de middenveldteams en dus is een podium eigenlijk niet heel logisch. Er was echter één rijder die dit wél had verwacht: Hadjar zelf. Aan het begin van dit seizoen lanceerde de Formule 1 een video waarin alle rookies werden voorgesteld, zo ook de Fransman. Ze kregen allen een vraag om een ding op te noemen dat dit jaar zou gebeuren. Hadjar had een duidelijk antwoord: "Ik zal dit jaar op het podium staan!" Wat een glazen bol heeft de Parijzenaar.

Isack before the start of the season
byu/FewCollar227 informula1

Isack Hadjar

