VIDEO: Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen | GPFans News
VIDEO: Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen | GPFans News
Robert van Overdijk, algemeen directeur van Circuit Zandvoort, heeft ook meegekregen dat Max Verstappen openstaat voor een eigen bocht op de baan. Van Overdijk stelt dat de viervoudig kampioen dit zeker verdient en dat het circuit nadenkt over hoe dit gerealiseerd kan worden.
Gerelateerd
Net binnen
F1 Zandvoort
Zó kwam Leclerc aan telefoon in Zandvoort
- 3 uur geleden
- 3
Mercedes
Wolff ziet Antonelli crashen: "Italiaanse fans willen vechtende Italiaanse coureur"
- 24 minuten geleden
McLaren
Het internet gaat aan de haal met 'balende' Brown na winst Piastri en DNF Norris
- 1 uur geleden
VIDEO
VIDEO: Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen | GPFans News
- 1 uur geleden
Dutch Grand Prix
Bayer en Mekies reageren op vraag of Hadjar Verstappen had mogen inhalen
- 2 uur geleden
- 1
Red Bull in Zandvoort
Red Bull en Verstappen kansloos qua race pace: McLaren dominant in Zandvoort
- 2 uur geleden
Veel gelezen
200.000+ views
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
75.000+ views
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
75.000+ views
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
75.000+ views
Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
- 30 augustus
75.000+ views
Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
- 25 augustus
75.000+ views
F1 Driver Of The Day 2025: Hadjar na eerste podium ook door fans gekozen
- Vandaag 10:49