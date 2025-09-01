Was de Dutch GP de sleutelrace voor het kampioenschap? l GPFans Raceteam
Was de Dutch GP de sleutelrace voor het kampioenschap? l GPFans Raceteam
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag na de Grand Prix, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd tijdens het raceweekend. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Sebastiaan Kissing en redacteur Jan Bolscher.
