FIA velt hard oordeel: Hamilton krijgt gridstraf voor volgende race én strafpunten na Dutch GP
FIA velt hard oordeel: Hamilton krijgt gridstraf voor volgende race én strafpunten na Dutch GP
Lewis Hamilton is opnieuw in de problemen gekomen tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort. De Ferrari-coureur ontving een straf van de wedstrijdleiding, omdat hij niet voldoende snelheid zou hebben verminderd onder de gele vlag.
De FIA-stewards concludeerden dat Hamilton voor de race onder dubbel geel reed en bij het aanrijden van de pitstraat geen "sterk verminderde snelheid" liet zien. Volgens de regels moeten coureurs in zulke situaties duidelijk en aanzienlijk snelheid terugnemen, om de veiligheid van coureurs te garanderen.
Beslissing van de stewards
De straf is helder: Hamilton krijgt een gridstraf van vijf plaatsen bij de volgende race waarin hij deelneemt. Daarnaast ontvangt hij twee strafpunten op zijn licentie, waardoor hij nu in totaal 2 van de maximaal 12 punten in een periode van 12 maanden heeft staan. Voor hem is dit dus slecht nieuws voor het raceweekend in Italië.
Statistieken zijn het bewijs
De FIA baseerde het besluit op meerdere factoren. Uit telemetriegegevens bleek dat Hamilton de pit entry instuurde met slechts 20 km/u minder dan normaal in de trainingen. Ook had hij zijn gasinput slechts beperkt verminderd en iets eerder geremd, maar volgens de stewards was dit onvoldoende. "We beschouwen een reductie van 20 km/u niet als ‘significant’ in een zone met dubbel geel", zo verklaarde de FIA.
Ferrari-tijdperk lijkt een nachtmerrie te worden
De straf betekent dat Hamilton, die zijn seizoen toch al moeilijk kent, bij de volgende race nog verder teruggeworpen wordt. Het past in een reeks van frustrerende momenten voor de zevenvoudig kampioen, die dit seizoen duidelijk meer worstelt dan gewend. Zoals in een eerder artikel aangegeven: hoewel hij zeven keer wereldkampioen werd, lijkt dat dit seizoen alweer bijna vergeten. Zijn jaar wordt gekenmerkt door fouten en teleurstellingen. Tot nu toe is het nog geen succesvol huwelijk.
Gerelateerd
Net binnen
Hadjar maakt tijdens het feesten zijn eerste trofee in F1 kapot na podiumplek
- 11 minuten geleden
- 3
Internet ontploft: racefans slopen FIA na straf voor Hamilton in Zandvoort
- 31 minuten geleden
- 7
Leclerc baalt van uitvalbeurt in Zandvoort en wijst schuldige aan: 'Het was zijn fout'
- 33 minuten geleden
Verstappen dolt met Hadjar over mogelijke samenwerking: "Verschrikkelijk"
- 1 uur geleden
Verstappen verloor hierdoor de controle tijdens Dutch GP | GPFans Race Day
- 1 uur geleden
FIA velt hard oordeel: Hamilton krijgt gridstraf voor volgende race én strafpunten na Dutch GP
- 1 uur geleden
- 7
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
- 11 augustus
Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
- 25 augustus
Russell krijgt advies te vertrekken bij Mercedes en te tekenen bij F1-rivaal
- 19 augustus