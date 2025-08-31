Lewis Hamilton is opnieuw in de problemen gekomen tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort. De Ferrari-coureur ontving een straf van de wedstrijdleiding, omdat hij niet voldoende snelheid zou hebben verminderd onder de gele vlag.

De FIA-stewards concludeerden dat Hamilton voor de race onder dubbel geel reed en bij het aanrijden van de pitstraat geen "sterk verminderde snelheid" liet zien. Volgens de regels moeten coureurs in zulke situaties duidelijk en aanzienlijk snelheid terugnemen, om de veiligheid van coureurs te garanderen.

Artikel gaat verder onder video

Beslissing van de stewards

De straf is helder: Hamilton krijgt een gridstraf van vijf plaatsen bij de volgende race waarin hij deelneemt. Daarnaast ontvangt hij twee strafpunten op zijn licentie, waardoor hij nu in totaal 2 van de maximaal 12 punten in een periode van 12 maanden heeft staan. Voor hem is dit dus slecht nieuws voor het raceweekend in Italië.

Statistieken zijn het bewijs

De FIA baseerde het besluit op meerdere factoren. Uit telemetriegegevens bleek dat Hamilton de pit entry instuurde met slechts 20 km/u minder dan normaal in de trainingen. Ook had hij zijn gasinput slechts beperkt verminderd en iets eerder geremd, maar volgens de stewards was dit onvoldoende. "We beschouwen een reductie van 20 km/u niet als ‘significant’ in een zone met dubbel geel", zo verklaarde de FIA.

Ferrari-tijdperk lijkt een nachtmerrie te worden

De straf betekent dat Hamilton, die zijn seizoen toch al moeilijk kent, bij de volgende race nog verder teruggeworpen wordt. Het past in een reeks van frustrerende momenten voor de zevenvoudig kampioen, die dit seizoen duidelijk meer worstelt dan gewend. Zoals in een eerder artikel aangegeven: hoewel hij zeven keer wereldkampioen werd, lijkt dat dit seizoen alweer bijna vergeten. Zijn jaar wordt gekenmerkt door fouten en teleurstellingen. Tot nu toe is het nog geen succesvol huwelijk.

Gerelateerd