Max Verstappen (27) sleepte weliswaar een tweede plaats uit het vuur tijdens de Dutch Grand Prix, maar tevreden was hij na afloop allerminst. Verstappen klonk behoorlijk kritisch bij de media en dat had alles te maken met het feit dat hij moest vechten met een auto van Racing Bulls, nota bene het zusterteam van Red Bull.

Verstappen begon de race op Zandvoort als derde en deed dat met de bolide van Isack Hadjar naast zich, die zich als vierde had gekwalificeerd. De verwachting was dat Verstappen tijdens de race wel zou wegrijden bij de Racing Bulls, maar dit gebeurde niet. Sterker nog: Hadjar leek geen enkele moeite te hebben om het tempo van de viervoudig wereldkampioen te volgen. Uiteindelijk verschenen beide heren - mede door de late uitvalbeurt van Lando Norris - op het podium. Verstappen was uiteraard tevreden met de tweede plaats, maar was ook bijzonder kritisch op Red Bull. Hij vindt het onaanvaardbaar dat hij op Zandvoort moest vechten met een Racing Bull, nota bene een 'B-auto' van Red Bull.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen bijzonder kritisch na gevecht met Racing Bulls

Na afloop van zijn thuiswedstrijd verscheen Verstappen bij de camera van Viaplay. Daar gaf hij aan "natuurlijk heel blij" te zijn dat hij de tweede plek mocht bijschrijven, maar sloeg hij ook met de vuist op tafel. Verstappen wil van Red Bull weten hoe het kan dat hij zo langzaam was en dat hij moest vechten met het zusterteam van Red Bull. "Qua snelheid ging het gewoon niet goed natuurlijk", zo zei hij. "McLaren is een ander niveau, daar vergelijk ik mezelf niet eens mee. We lagen eigenlijk op snelheid te vechten met ons zusterteam. Dat mag niet. Dat is niet goed. De auto gaat gewoon niet hard genoeg. Ik moet ook heel veel op safe spelen in de snelle bochten, terwijl iedereen vol gas kan in bocht 7 en 8. En ik heb nog steeds gewoon geen grip. Dat is natuurlijk niet goed."

RB21 nog steeds geen goede raceauto

Volgens Verstappen was de kwalificatie gelukkig goed, maar is de RB21 nog steeds geen machine waarmee je een hele race sterk voor de dag kunt komen. "Natuurlijk ging het in de kwalificatie over één ronde beter, maar onze auto is dit seizoen in de race gewoon niet goed", zo besloot hij.

Gerelateerd