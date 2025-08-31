Gabriel Bortoleto moet zich bij de stewards verantwoorden waarom hij doorreed met schade aan zijn voorvleugel na het contact met Lance Stroll in de openingsronde. De wing endplate van de Kick Sauber hing even op half zeven en viel daarna van de wagen af. Bortoleto koos er niet voor om direct naar binnen te gaan voor een nieuwe voorvleugel.

Kick Sauber kende in Zandvoort een moeizaam weekend. De wagen van het Zwitserse team had het lastig op het Nederlandse circuit. Bortoleto wist zich weliswaar als dertiende te kwalificeren, maar kwam bij het vallen van de vlag uiteindelijk als vijftiende over de streep. Nico Hülkenberg startte vanaf P17 en sleepte uiteindelijk de veertiende plaats uit het vuur.

Bortoleto mag zich bij FIA melden

De FIA wijst op een vermeende overtreding van artikel 26.10 van het sportief reglement door Gabriel Bortoleto. Volgens de stewards reed de rookie met overduidelijke schade door en zette hij de wagen niet op tijd stil, ook liet hij de vleugel niet op tijd vervangen. Bortoleto moet zich om 18:00 uur Nederlandse tijd melden bij de stewards. Vorig jaar moest Sergio Pérez, voormalig teamgenoot van Max Verstappen, voor dezelfde overtreding bij de stewards verschijnen. De Mexicaan kreeg destijds een gridstraf van drie plaatsen voor de daaropvolgende race.

