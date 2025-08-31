FIA wil tekst en uitleg van Bortoleto na doorrijden met schade
FIA wil tekst en uitleg van Bortoleto na doorrijden met schade
Gabriel Bortoleto moet zich bij de stewards verantwoorden waarom hij doorreed met schade aan zijn voorvleugel na het contact met Lance Stroll in de openingsronde. De wing endplate van de Kick Sauber hing even op half zeven en viel daarna van de wagen af. Bortoleto koos er niet voor om direct naar binnen te gaan voor een nieuwe voorvleugel.
Kick Sauber kende in Zandvoort een moeizaam weekend. De wagen van het Zwitserse team had het lastig op het Nederlandse circuit. Bortoleto wist zich weliswaar als dertiende te kwalificeren, maar kwam bij het vallen van de vlag uiteindelijk als vijftiende over de streep. Nico Hülkenberg startte vanaf P17 en sleepte uiteindelijk de veertiende plaats uit het vuur.
Bortoleto mag zich bij FIA melden
De FIA wijst op een vermeende overtreding van artikel 26.10 van het sportief reglement door Gabriel Bortoleto. Volgens de stewards reed de rookie met overduidelijke schade door en zette hij de wagen niet op tijd stil, ook liet hij de vleugel niet op tijd vervangen. Bortoleto moet zich om 18:00 uur Nederlandse tijd melden bij de stewards. Vorig jaar moest Sergio Pérez, voormalig teamgenoot van Max Verstappen, voor dezelfde overtreding bij de stewards verschijnen. De Mexicaan kreeg destijds een gridstraf van drie plaatsen voor de daaropvolgende race.
Gerelateerd
Net binnen
Piastri wint op Zandvoort na drama voor Norris, Verstappen-fans kunnen toch nog juichen
- 1 uur geleden
- 6
Mentale tik voor Hamilton na dramatisch raceweekend: "Dat kan je op één hand tellen"
- 2 minuten geleden
FIA wil tekst en uitleg van Bortoleto na doorrijden met schade
- 14 minuten geleden
- 1
Viaplay massaal onder vuur na reclames tijdens Dutch GP: "Rot nou eens op man!"
- 30 minuten geleden
- 12
FIA roept twee grote namen op het matje na Dutch GP en overweegt herziene uitslag
- 34 minuten geleden
- 3
Hadjar vol ongeloof na eerste podiumplek in F1 achter Piastri en Verstappen: 'Een droom'
- 44 minuten geleden
- 1
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
- 11 augustus
Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
- 25 augustus
Russell krijgt advies te vertrekken bij Mercedes en te tekenen bij F1-rivaal
- 19 augustus