Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
Een opmerkelijk beeld tijdens de Dutch Grand Prix: met nog iets meer dan twintig ronden te gaan verlieten al veel fans de race in Zandvoort. Wat in de Formule 1 wel vaker gebeurt, is dat het venijn in de staart zit en dat was ditmaal niet anders. Lando Norris viel uit, waardoor Max Verstappen doorschoof naar P2 en rookie Isack Hadjar zijn eerste podiumplaats pakte.
Het raceweekend in Zandvoort betekende de hervatting van het seizoen. Met zijn overwinning in de Nederlandse badplaats verstevigde Oscar Piastri zijn leiding in het klassement: hij staat nu op 309 punten. Norris, die dus uitviel, blijft steken op 275 punten. De Engelsman kon weinig doen aan zijn uitvalbeurt, want plotseling was daar de rook. Dat zorgde alsnog voor wat opschudding aan het einde van de race, waardoor deze toch best vermakelijk bleek.
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP
Twintig ronden voordat de vlag viel, liepen al veel fans richting de uitgang. Op dat moment was Norris nog volop in de jacht op Piastri en had Verstappen P3 in handen. GPFans was ter plekken en vroeg de fans waarom zij al kozen voor een vertrek. "Er is gewoon geen reet aan: twee crashes, een safety car en verder gebeurt er niets," zo klonk het. Een andere fan wees naar het einde van het weekend: "Ik moet morgen gewoon heel vroeg werken." Toch was daar ineens de uitvalbeurt van de McLaren-coureur. Enkele fans baalden dat ze al naar buiten waren gelopen, terwijl anderen juist zouden zijn gebleven als Verstappen alsnog had gewonnen.
Gerelateerd
Net binnen
Hadjar maakt tijdens het feesten zijn eerste trofee in F1 kapot na podiumplek
- 8 minuten geleden
- 3
Internet ontploft: racefans slopen FIA na straf voor Hamilton in Zandvoort
- 29 minuten geleden
- 7
Leclerc baalt van uitvalbeurt in Zandvoort en wijst schuldige aan: 'Het was zijn fout'
- 31 minuten geleden
Verstappen dolt met Hadjar over mogelijke samenwerking: "Verschrikkelijk"
- 1 uur geleden
Verstappen verloor hierdoor de controle tijdens Dutch GP | GPFans Race Day
- 1 uur geleden
FIA velt hard oordeel: Hamilton krijgt gridstraf voor volgende race én strafpunten na Dutch GP
- 1 uur geleden
- 7
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
- 11 augustus
Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
- 25 augustus
Russell krijgt advies te vertrekken bij Mercedes en te tekenen bij F1-rivaal
- 19 augustus