Een opmerkelijk beeld tijdens de Dutch Grand Prix: met nog iets meer dan twintig ronden te gaan verlieten al veel fans de race in Zandvoort. Wat in de Formule 1 wel vaker gebeurt, is dat het venijn in de staart zit en dat was ditmaal niet anders. Lando Norris viel uit, waardoor Max Verstappen doorschoof naar P2 en rookie Isack Hadjar zijn eerste podiumplaats pakte.

Het raceweekend in Zandvoort betekende de hervatting van het seizoen. Met zijn overwinning in de Nederlandse badplaats verstevigde Oscar Piastri zijn leiding in het klassement: hij staat nu op 309 punten. Norris, die dus uitviel, blijft steken op 275 punten. De Engelsman kon weinig doen aan zijn uitvalbeurt, want plotseling was daar de rook. Dat zorgde alsnog voor wat opschudding aan het einde van de race, waardoor deze toch best vermakelijk bleek.

Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP

Twintig ronden voordat de vlag viel, liepen al veel fans richting de uitgang. Op dat moment was Norris nog volop in de jacht op Piastri en had Verstappen P3 in handen. GPFans was ter plekken en vroeg de fans waarom zij al kozen voor een vertrek. "Er is gewoon geen reet aan: twee crashes, een safety car en verder gebeurt er niets," zo klonk het. Een andere fan wees naar het einde van het weekend: "Ik moet morgen gewoon heel vroeg werken." Toch was daar ineens de uitvalbeurt van de McLaren-coureur. Enkele fans baalden dat ze al naar buiten waren gelopen, terwijl anderen juist zouden zijn gebleven als Verstappen alsnog had gewonnen.

