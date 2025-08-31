De Dutch Grand Prix werd uitgezonden op de streamingsdienst van Viaplay en het open kanaal Viaplay TV, maar op positieve feedback hoeft het Scandinavische bedrijf niet te rekenen. Het regende klachten tijdens de race in Zandvoort. Mensen waren helemaal klaar met de grote hoeveelheid reclames tijdens de wedstrijd en staken hun ongenoegen niet onder stoelen of banken.

Viaplay heeft in Nederland de uitzendrechten voor de Formule 1 - en logischerwijs hebben veel inwoners van ons land dan ook een abonnement bij de streamingsdienst. Maar zelfs betalende abonnees komen niet altijd onder de reclames uit, zo blijkt. Viaplay biedt een goedkoper abonnement aan met reclames, maar koos tijdens de Dutch Grand Prix constant een verkeerd moment om de uitzending te onderbreken. Het regende dan ook klachten op social media. Onder meer op het officiële Instagram-kanaal van de streamingsdienst werd flink uitgehaald. Fans van de sport zijn he-le-maal klaar met de reclames en zeggen dat de race op Zandvoort verpest is door de werkwijze van Viaplay.

F1-kijkers maken Viaplay met de grond gelijk

"Die reclames verpesten het echt. De commentatoren [van Viaplay, red.] weten het ook niet wanneer er reclames zijn. ALS je dan al reclames doet, laat ze dan ook even kort samenvatten wat ze de afgelopen 2 minuten hebben gezegd", zo schrijft Lucas onder een video van Viaplay op Instagram. "Tot twee keer toe. Norris op Verstappen gemist en crash van Lewis [Hamilton, red.] gemist. Bedankt!", zo klinkt het bij Jos. "Jaa reclame! Ik was al bang dat ik een stuk van de race zou zien", aldus een uiterst sarcastische reactie van Bas. Dat de Dutch Grand Prix ook gratis werd uitgezonden op het open kanaal van Viaplay TV, wordt door sommigen ook gezien als een valstrik vanwege de reclames. "Prachtig... "Gratis"", zo klinkt het.

Complete slachting na Dutch GP-uitzending van Viaplay

En daar houdt de kritiek niet op. Viaplay wordt volledig met de grond gelijkgemaakt. "En dat is [reclame, red.] nummer 3... Kom op man, ik betaal hier gewoon voor hé", schrijft Thijmen. "Echt ongelofelijk, wie bedenkt dit? Reclames tijdens de race", reageert Tom. "Reclames en commentaar, het wordt tenenkrommend!", haakt ook Bar in. Joost is er ook helemaal klaar mee. "Rot nu eens op met die reclames", zo haalt hij uit. Bryan sluit zich hierbij aan: "Hoe is het mogelijk dat ik nog reclames krijg terwijl ik *** 20 eu per maand betaal."

