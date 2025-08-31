Bijzondere foto opgedoken met kleine Hadjar en Verstappen: ''Wie is die gast naast hem?"
Vlak voor de start van de Grand Prix van Nederland is er een bijzondere foto gedeeld. Op de voorste startrij staan, niet verrassend, beide McLarens op P1 en P2. Maar op de tweede rij is er wél een opvallend gezicht te zien: Max Verstappen start vanaf P3 en neemt het op tegen Isack Hadjar, die zich verrassend als vierde wist te kwalificeren.
Na afloop kon de 19-jarige rookie zijn prestatie nauwelijks geloven. "Ik voel me geweldig! Een geweldige kwalificatie. Eerlijk gezegd was gisteren een complete ramp voor mij, dus dit was echt onverwacht", vertelde hij eerder tegenover F1.com. "Vanmorgen had ik een goed gevoel, maar we wisten dat het heel moeilijk zou worden om Q3 te halen. Uiteindelijk zijn we er met beide auto’s in geraakt. Liam [Lawson] duwde me enorm, en in die laatste ronde heb ik alles op het spel gezet. Het was een geweldige lap, dus ik ben blij."
Speciaal gevecht voor rookie
Het team van Racing Bulls heeft via Instagram een oude foto gedeeld van Isack Hadjar samen met Max Verstappen. De toen nog piepjonge Hadjar leek zichtbaar onder de indruk om met de Nederlander op de foto te mogen. Nu, jaren later, staat hij in Zandvoort tijdens de Dutch Grand Prix naast Verstappen op de tweede startrij. Dat maakt dit moment extra bijzonder, en dat juist in de thuisrace van Verstappen. Een fan van Racing Bulls maakt nog een grap in de reacties: ''Wie is die gast rechts van hem?"
