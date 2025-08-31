close global

Max Verstappen, Yuki Tsunoda, Red Bull, FIA, Imola, 2025

Marko deelt ultimatum uit aan Tsunoda bij Red Bull: 'Dan wordt er een keuze gemaakt'

Marko deelt ultimatum uit aan Tsunoda bij Red Bull: 'Dan wordt er een keuze gemaakt'

Lars Leeftink
Max Verstappen, Yuki Tsunoda, Red Bull, FIA, Imola, 2025

Yuki Tsunoda staat vol onder druk deze tweede seizoenshelft en Helmut Marko van Red Bull Racing heeft hier nu nog een schepje bovenop gedaan door in het openbaar een deadline te onthullen voor de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Het ultimatum is voor de Japanner dus ingegaan.

Tsunoda heeft het, sinds hij promotie maakte naar Red Bull Racing als vervangen van Liam Lawson, enorm lastig om stabiel te presteren. De Japanner scoorde drie keer punten dit seizoen, maar de laatste keer was alweer zeven races geleden in Imola. Ook in Zandvoort wordt het lastig met P12 als startpositie. Nu weet ook de buitenwereld dat er voor Tsunoda veel op het spel staat de komende races.

Marko heeft deadline voor Tsunoda

Marko stelde tegenover ORF na de kwalificatie in Nederland dat de prestaties van Tsunoda momenteel niet goed genoeg zijn en dat de Japanner moet gaan presteren wil hij zijn stoeltje behouden. "Hij moet dichter bij Max komen en dat niveau consistent laten zien. Daarom hebben we de datum waarop we een beslissing nemen naar achteren geschoven. We kijken nu naar de komende races, en dan wordt er een keuze gemaakt.” Vervolgens geeft Marko ook prijs wanneer deze beslissing genomen gaat worden. "Rond Mexico. We kijken daar ook naar [alternatieven voor Tsunoda], en zodra we beslissen, maken we de complete line-up bekend.”

Tsunoda bij Red Bull Racing

De druk ligt er dus, voor zover dat alleen intern het geval was, ook extern nu vol op Tsunoda. De Japanner krijgt de races in Nederland, Italië, Azerbeidzjan, Singapore en de Verenigde Staten om zich met de specificaties van Verstappen (qua upgrades) te laten zien aan Marko en teambaas Laurent Mekies. Doet hij dat niet, dan kan Tsunoda dit seizoen nog vervangen worden door Isack Hadjar, Liam Lawson of zelfs Arvid Lindblad. Een coureur van buitenaf, zoals Alex Palou, is waarschijnlijk pas vanaf 2026 een optie.

Max Verstappen Red Bull Racing Yuki Tsunoda F1

