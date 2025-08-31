Het is zondag: raceday in Zandvoort en de Dutch Grand Prix zal om 15:00 uur aanvangen op het circuit in de duinen. De grote vraag die onder bezoekers én fans achter de televisie heerst, is of het gaat regenen vandaag tijdens het spektakel.

De Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort is natuurlijk voor alle Nederlandse fans hét hoogtepunt op de Formule 1-kalender en vandaag is het eindelijk tijd voor het enorme racefeest in Noord-Holland. Honderdduizenden racefans zullen vandaag de weg zoeken naar het kleine badplaatsje aan de kust van de Noordzee en het belooft andermaal weer één groot racespektakel te worden. Dit jaar kunnen de fans het er in ieder geval nog één keer volop van nemen, net als in 2026. Dan staat jammer genoeg de laatste Dutch Grand Prix op het programma.

Wat wordt het weer in Zandvoort?

Voorlopig heeft de Orange Army nog niks te klagen gehad wat betreft de regen, waarbij het op zaterdag overwegend zonnig is geweest. De zondag in Zandvoort is echter niet al te best begonnen. Voorlopig domineren miezer en donkere wolken in de badplaats waar vanmiddag om 15:00 uur de lichten doven op Circuit Zandvoort. Later op de dag gaat het voor de toestromende fans echter een stuk schappelijker worden. De hele dag wordt er vrijwel geen regen voorspeld en aan het begin van de middag komt er zelfs een heerlijk zonnetje door. Op de max zal het kwik vandaag de twintig graden Celsius aantikken.

Voorlopig is het nog niet het allermooiste weer in Zandvoort, waar het miezert en de wolken donker zijn. Tóch wordt er - voorlopig althans - géén regen voorspeld de rest van de dag. Of dat zo blijft, is in Zandvoort altijd maar de vraag... ☁️ pic.twitter.com/J1MHb0rJrC — GPFans NL (@GPFansNL) August 31, 2025

