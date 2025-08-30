Max Verstappen wist zaterdag de derde plek te pakken tijdens de kwalificatie in Zandvoort, zijn thuisrace. De viervoudig wereldkampioen kreeg na afloop - samen met Lando Norris en Oscar Piastri - een quizvraag voorgeschoteld, maar Verstappen kon daar vrij weinig mee.

De Grand Prix van Nederland is natuurlijk hét hoogtepunt voor Verstappen en zijn fans, maar voorafgaand aan het eerste weekend na de zomerstop konden we allemaal al wel invullen dat het heel lastig zou worden voor Verstappen om een vuist te maken tegen de McLarens die gestaag op de tweede constructeurstitel op een rij afstevenen. Onder het oog van de fanatieke Nederlandse fans trok Verstappen in de kwalificatie alles uit de kast en wist hij het gat wel een stuk te verkleinen: P3 voor de viervoudig wereldkampioen.

Samen met de heren van McLaren sloot de tevreden regerend wereldkampioen aan voor de persconferentie in Zandvoort en nadat de meeste serieuze vragen de revue gepasseerd waren, was er tijd voor een klein quizje. De heren kregen een vraag over de Nederlandse Grand Prix van 1985 en wie destijds op P2 wist te belanden vanaf de tiende stek. Piastri wilde in ieder geval laten weten dat hij de winnaar wist: "Was het Niki Lauda? Ja!"

Verstappen vroeg vervolgens aan Piastri wie de man op pole was: "Volgens mij stond Niki niet op pole. Jij weet het? Dan is het Nelson Piquet, makkelijk", stelt de Australiër. Vervolgens wordt er nog doorgevraagd naar de nummer twee en drie, maar daar heeft Verstappen - net als Norris - weinig trek meer in: "Het kan me geen reet interesseren. Dat is niet mijn probleem", besluit hij.

