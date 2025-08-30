Verstappen kan weinig met quizvraag in persco: "Kan me geen bal interesseren"
Verstappen kan weinig met quizvraag in persco: "Kan me geen bal interesseren"
Max Verstappen wist zaterdag de derde plek te pakken tijdens de kwalificatie in Zandvoort, zijn thuisrace. De viervoudig wereldkampioen kreeg na afloop - samen met Lando Norris en Oscar Piastri - een quizvraag voorgeschoteld, maar Verstappen kon daar vrij weinig mee.
De Grand Prix van Nederland is natuurlijk hét hoogtepunt voor Verstappen en zijn fans, maar voorafgaand aan het eerste weekend na de zomerstop konden we allemaal al wel invullen dat het heel lastig zou worden voor Verstappen om een vuist te maken tegen de McLarens die gestaag op de tweede constructeurstitel op een rij afstevenen. Onder het oog van de fanatieke Nederlandse fans trok Verstappen in de kwalificatie alles uit de kast en wist hij het gat wel een stuk te verkleinen: P3 voor de viervoudig wereldkampioen.
Niki Lauda
Samen met de heren van McLaren sloot de tevreden regerend wereldkampioen aan voor de persconferentie in Zandvoort en nadat de meeste serieuze vragen de revue gepasseerd waren, was er tijd voor een klein quizje. De heren kregen een vraag over de Nederlandse Grand Prix van 1985 en wie destijds op P2 wist te belanden vanaf de tiende stek. Piastri wilde in ieder geval laten weten dat hij de winnaar wist: "Was het Niki Lauda? Ja!"
Geen zin in
Verstappen vroeg vervolgens aan Piastri wie de man op pole was: "Volgens mij stond Niki niet op pole. Jij weet het? Dan is het Nelson Piquet, makkelijk", stelt de Australiër. Vervolgens wordt er nog doorgevraagd naar de nummer twee en drie, maar daar heeft Verstappen - net als Norris - weinig trek meer in: "Het kan me geen reet interesseren. Dat is niet mijn probleem", besluit hij.
Gerelateerd
Net binnen
Piastri verslaat Norris voor pole, Stewards druk met Verstappen en Haas na kwalificatie | GPFans Recap
- 1 uur geleden
Hadjar wijst naar harde windstoten voor beste kwalificatie ooit: "Moet je geluk mee hebben"
- 1 uur geleden
Stewards verklaren waarom Verstappen onbestraft bleef na overtreding in kwalificatie
- 2 uur geleden
- 1
Wolff tegen manager Verstappen: "Jij bent een hebberige Nederlander..."
- 2 uur geleden
Verstappen kan weinig met quizvraag in persco: "Kan me geen bal interesseren"
- 3 uur geleden
- 1
Tim Coronel: 'Ideale scenario als Piastri er gewoon afvliegt'
- 3 uur geleden
- 2
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
- 11 augustus
Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
- 25 augustus
Russell krijgt advies te vertrekken bij Mercedes en te tekenen bij F1-rivaal
- 19 augustus