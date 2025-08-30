close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
F1 star George Russell looks nervously at the Mercedes W15 with the FIA flag in the background

VIDEO: FIA geeft Mercedes een boete, vos schiet de baan op tijdens F1-sessie | GPFans News

VIDEO: FIA geeft Mercedes een boete, vos schiet de baan op tijdens F1-sessie | GPFans News

Brian Van Hinthum

Oscar Piastri pakte pole position in Zandvoort, voor zijn McLaren-teamgenoot. Verstappen start vanaf P3 en liet weten tevreden te zijn en er was een opvallend moment in de kwalificatie: een vos rende de baan op, maar wist ongedeerd te ontsnappen.

Gerelateerd

Net binnen

Tim Coronel: 'Ideale scenario als Piastri er gewoon afvliegt'
Titelstrijd 2025

Tim Coronel: 'Ideale scenario als Piastri er gewoon afvliegt'

  • 8 minuten geleden
Mekies lovend over Verstappen: 'Is tot laat op het circuit gebleven'
Verstappen in Zandvoort

Mekies lovend over Verstappen: 'Is tot laat op het circuit gebleven'

  • 25 minuten geleden
Haas lijkt te blunderen na kwalificatie en kan flinke straf krijgen voor Dutch GP
Parc fermé

Haas lijkt te blunderen na kwalificatie en kan flinke straf krijgen voor Dutch GP

  • 42 minuten geleden
  • 1
 Fans in Zandvoort geloven in zege Verstappen:
Fans in Zandvoort

Fans in Zandvoort geloven in zege Verstappen: "Hij kan er altijd iets uithalen"

  • 46 minuten geleden
  • 1
 FIA beslist over deelname Stroll in Dutch GP na overtreden 107%-regel
Stroll in Zandvoort

FIA beslist over deelname Stroll in Dutch GP na overtreden 107%-regel

  • 1 uur geleden
  • 3
 Hamilton onthult nieuwe aanpak in Zandvoort: 'Het gaat nu een stuk soepeler'
Hamilton in Zandvoort

Hamilton onthult nieuwe aanpak in Zandvoort: 'Het gaat nu een stuk soepeler'

  • 1 uur geleden
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
200.000+ views

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'

  • 18 augustus
 Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
75.000+ views

Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'

  • 13 augustus
 Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
75.000+ views

Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'

  • 21 augustus
 Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
75.000+ views

Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap

  • 11 augustus
 Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
75.000+ views

Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025

  • 25 augustus
 Russell krijgt advies te vertrekken bij Mercedes en te tekenen bij F1-rivaal
50.000+ views

Russell krijgt advies te vertrekken bij Mercedes en te tekenen bij F1-rivaal

  • 19 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x