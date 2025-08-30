VIDEO: FIA geeft Mercedes een boete, vos schiet de baan op tijdens F1-sessie | GPFans News
Oscar Piastri pakte pole position in Zandvoort, voor zijn McLaren-teamgenoot. Verstappen start vanaf P3 en liet weten tevreden te zijn en er was een opvallend moment in de kwalificatie: een vos rende de baan op, maar wist ongedeerd te ontsnappen.
