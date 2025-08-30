Voor de fans in Zandvoort biedt de derde startplek van Max Verstappen uitzicht op meer tijdens de Grand Prix van zondag. Oscar Piastri en Lando Norris waren in de kwalificatie net iets sneller, maar toch geloven sommige fans nog altijd in een kans op een thuiszege voor de Nederlander.

Al op vrijdag bleek dat McLaren ook na de zomerstop de toon blijft zetten. Red Bull is weliswaar met een nieuwe voorvleugel naar Zandvoort afgereisd, maar het gat van Verstappen naar polesitter Piastri bedraagt nog steeds zo’n drie tienden van een seconde.

'McLarens zijn snel, Max is sneller'

Voor de race van zondag worden enkele plensbuien voorspeld, wat de kansen van Verstappen kan vergroten. Toch is dit seizoen al meerdere keren gebleken dat McLaren ook onder wisselende omstandigheden de overhand heeft. Desondanks geloven de fans in Zandvoort in een zege van Verstappen: “Wij geloven in Max. Hij kan er altijd iets uithalen.” Op de vraag of de McLarens niet simpelweg te snel zijn, volgt een even duidelijk antwoord: “Max is sneller.”

Als Verstappen wint, dan staat Zandvoort op z'n kop

De derde startplek biedt dus perspectief: “Ik vind het wel goed, het is niet slecht. McLaren is heel sterk dit jaar, dus derde is gewoon prima. Max Verstappen kan van derde naar eerste, dat hebben we eerder gezien. De McLarens zijn heel snel, maar ik heb vertrouwen in Verstappen.” Mocht dat inderdaad gebeuren, dan kan Zandvoort zich opmaken voor een uitbundig feest: “Ja, feesten. Dan word ik helemaal gek.”

