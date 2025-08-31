Robert Doornbos moet toegeven dat hij verrast is dat Max Verstappen uiteindelijk heeft besloten om bij Red Bull Racing te blijven. De Nederlander werd in verband gebracht met Mercedes, maar bevestigde in Hongarije dat hij voorlopig nergens naartoe gaat.

Aan het begin van 2024 ging het Red Bull nog voor de wind, maar halverwege het seizoen zette de sportieve neergang in. Verstappen wist afgelopen jaar door tactisch te rijden alsnog zijn vierde titel binnen te halen, maar anno 2025 zijn de overwinningen schaars.

Artikel gaat verder onder video

Beslissing Verstappen is te verklaren

In gesprek met GPFans legt Doornbos uit dat hij verrast is dat Verstappen in Hongarije aangaf bij Red Bull te blijven. "Hij staat er, in mijn ogen, dit jaar heel relaxed in. Dat het dit jaar niet lukt, daar heeft hij zich een soort van bij neergelegd. Ik denk dat Boedapest wel het dieptepunt was van dit seizoen. Hij is niet lekker de zomerstop ingegaan, maar er wel goed uitgekomen. Verrassend dat hij bij Red Bull blijft, maar het is ook wel te verklaren door die enorme beslissing om Christian Horner eruit te sturen. Dat heeft absoluut te maken gehad met het feit dat Verstappen besloot te blijven en er het beste van te maken. Maar Red Bull weet dat ze op achterstand staan om Verstappen voor de toekomst te behouden."

Mekies moet met topmateriaal Verstappen behouden

Laurent Mekies is de opvolger van de vertrokken Horner en Doornbos heeft vertrouwen in de Fransman. "Ik denk dat je Laurent Mekies niet zo snel op de voorgrond zult zien met bizarre uitspraken. Het is iemand die gewoon wil vechten voor de techniek en hij hoopt daarmee Max voor een langere termijn vast te leggen. Als ze een snelle auto weten te bouwen, dan doen ze natuurlijk gewoon een goede job," aldus Doornbos.

