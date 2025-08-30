close global

Oscar Piastri, Lando Norris, McLaren, Spanish GP, 2025

Tim Coronel: 'Ideale scenario als Piastri er gewoon afvliegt'

Tim Coronel: 'Ideale scenario als Piastri er gewoon afvliegt'

Remy Ramjiawan
Oscar Piastri, Lando Norris, McLaren, Spanish GP, 2025

Als het aan Tim Coronel ligt, wint Lando Norris aan het einde van het seizoen zijn eerste Formule 1-wereldtitel. Coronel veegt de discussies over de mentale kracht van de Brit van tafel en benadrukt dat het juist mooi zou zijn als iemand als Norris eindelijk aan het langste eind trekt.

De titelstrijd in 2025 gaat tussen de McLaren-coureurs, die simpelweg over de snelste wagen beschikken. Oscar Piastri leidt het kampioenschap met 284 punten, terwijl Norris slechts negen punten achter hem staat. De mentale weerbaarheid van Norris werd dit seizoen meerdere keren in twijfel getrokken, maar in de laatste races zat de Engelsman er telkens goed bij.

Norris geniet de voorkeur bij Coronel

In gesprek met GPFans legt Coronel uit waarom hij hoopt dat Norris uiteindelijk de titel pakt. "Ik hoop op Norris. Hij laat al jaren zien dat hij er tegenaan hikt. Dan hoor je weleens de discussie dat hij niet de 'bastard' is die je moet zijn om kampioen te worden. Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Het mag ook gewoon een eerlijk iemand zijn, die er wat emotioneler in zit en meer ervaring heeft. Hij kent deze baan als geen ander."

Mocht Norris inderdaad kampioen worden, dan betekent dat volgens Coronel dat Piastri het onderspit delft. "Voor mij zou het ideale scenario zijn dat Piastri er gewoon uitvliegt. Dat zorgt voor een spannend seizoen. En eerlijk gezegd: van mij mag Norris gewoon kampioen worden."

