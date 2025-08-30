De kwalificatie voor de Grand Prix van Zandvoort wordt vanmiddag om 15:00 uur verreden. Tot nu toe kent het raceweekend in de badplaats wisselende weersomstandigheden. Wat kunnen we van de zaterdag verwachten.

Het is dit weekend een komen en gaan van buien en zonneschijn in Zandvoort. Zowel op donderdag als vrijdag kwam het meer dan eens met bakken uit de lucht, maar brak de zon ook regelmatig door. De eerste twee vrije trainingen werden onder zo goed als droge omstandigheden verreden, maar het werd al snel duidelijk dat er weinig grip lag op het duincircuit. Verschillende coureurs draaiden in het rond, belandden in het grind of eindigden zelfs in de muur. En kijkend naar de weersverwachtingen voor de rest van het weekend, is de kans klein dat we het laatste incident op de baan al gezien hebben.

Weerbericht raceweekend Dutch Grand Prix

De zaterdag in Zandvoort is kletsnat begonnen. In de vroege ochtend regende het enorm boven het circuit. Hierdoor ligt er veel water op het asfalt en is het rubber van vrijdag - dat voor grip zorgt - weer van de baan gespoel. Met alleen de Porsche Super Cup en F1 Academy als voorprogramma, is de kans groot dat het voor de rijders lastig wordt om tijdens de derde en laatste vrije training om 12:30 uur op de baan te blijven.

Kwalificatie Dutch Grand Prix

De data van de FIA laat echter zien dat er na de ochtend geen regen meer zal vallen. Volgens verschillende andere weersites is de kans op regen tijdens het bepalen van de startopstelling minimaal met slechts vijftien procent. De kans is dus groot dat de kwalificatie onder aangename omstandigheden verreden worden. Het zal echter alsnog glad zijn op de baan, door de vele regenval en het gebrek aan rubber op het asfalt. Men mag op de tribune dus een chaotische kwalificatie verwachten. Deze gaat om 15:00 uur Nederlandse tijd van start. Ook op zondag is er momenteel ten tijde van de race slechts een minimale kans op neerslag.

