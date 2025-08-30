Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft de jacht op Max Verstappen nog altijd niet opgegeven. De viervoudig wereldkampioen gaf in Hongarije aan dat hij komend seizoen in ieder geval nog onder de vlag van Red Bull Racing zal rijden, maar Wolff verwacht dat hij in de jaren daarna misschien nog wel een kans heeft om de Nederlander binnen te hengelen.

Het afgelopen jaar werd er veelvuldig gesproken over een mogelijke transfer van Verstappen naar de Zilverpijlen. In Hongarije kwam de bevestiging van de Nederlander zelf dat hij in ieder geval in 2026 die stap niet zal maken. Mercedes beschikt met George Russell en Kimi Antonelli over jong talent én een ervaren coureur, maar Wolff liet doorschemeren dat het aantrekken van een viervoudig wereldkampioen altijd het onderzoeken waard is.

Wolff blijft loeren op Verstappen

De jacht op Verstappen werd dit jaar al geopend, al werd het nooit concreet, zo onthult de Mercedes-teambaas in De Telegraaf: "Het is nooit zo concreet en eendimensionaal geworden. Het was meer de vraag: is het nuttig vanuit Mercedes’ perspectief en vanuit dat van Max? Het is nooit zover gekomen dat we dachten: we gaan dit doen." Desalniettemin blijft Wolff loeren op Verstappen: "Maar laten we afwachten wat er over twee of drie jaar gebeurt."

