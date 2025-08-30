Naast de Formule 1 wil Max Verstappen nog altijd deelnemen aan het langeafstandsracen. De viervoudig wereldkampioen onthult dat dit in 2026 al kan gebeuren, bijvoorbeeld als Red Bull niet competitief blijkt te zijn.

Verstappen heeft dit jaar al meerdere keren onder de naam Franz Hermann diverse circuits betreden, en dat hij fan is van de 24-uursraces, is inmiddels wel duidelijk. Een uitstapje naar de 24 uur van Le Mans of de Nürburgring is echter tot nu toe geen optie geweest. Volgens de Nederlander zouden die mogelijkheden er volgend jaar wel kunnen zijn, mocht hij vroegtijdig uit de titelstrijd liggen.

Vroeg uit titelstrijd in 2026, opent deuren voor uitstapje

In Viaplay: The Sitdown Max & Jos legt Verstappen uit dat het nog even passen en meten is:"Lastig te zeggen eigenlijk. Het ligt er ook een beetje aan hoe snel we zijn. Hoe sneller we zijn en meedoen om een kampioenschap, hoe moeilijker het wordt." Een titelstrijd in de Formule 1 vraagt alles van een coureur. Als Verstappen komend jaar wél om het kampioenschap strijdt, is een uitstapje naar een andere klasse volgens hem niet haalbaar: "Dan wil je je focus volledig behouden op de Formule 1. Maar als het anders loopt en je hebt totaal geen kans, dan geeft dat wel mogelijkheden om andere dingen erbij te doen."

Red Bull kent ambities Verstappen

Vader Jos kent de ambities van zijn zoon en stelt dat ook Red Bull op de hoogte is van het belang van andere races voor de viervoudig kampioen: "Ik weet dat hij graag andere dingen wil gaan doen. Ik gun het hem en ik snap het ook wel. Hij zit inmiddels in zijn tiende jaar in de Formule 1 en wil ook eens wat anders zien. Red Bull weet hoe belangrijk het voor hem is om langeafstandsraces te rijden."

