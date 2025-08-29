De Grand Prix van Nederland is voor de één-na-laatste keer van start op het circuit van Zandvoort en honderdduizenden fans zijn dit weekend aanwezig. Ook GPFans is paraat tijdens de Dutch Grand Prix en zoals gebruikelijk namen we de proef op de som wat betreft de horecaprijzen.

Het feestgeweld in Zandvoort is vrijdag wederom volledig losgebarsten. Vele fans waren al op tijd aanwezig in het kustplaatsje om de festiviteiten van voor tot achter mee te maken. Vanzelfsprekend worden daarmee ook de nodige (alcoholische) versnaperingen genuttigd en dus is het Formule 1-weekend ook voor de lokale ondernemer een belangrijk onderdeel van de jaarbegroting. GPFans ging op onderzoek uit op de dag van de eerste twee vrije trainingen.

Rondom het circuit

Rondom Circuit Zandvoort is er zowel in het dorpje zelf als vlakbij het circuit mogelijkheid genoeg om te genieten van de nodige verkoelende versnaperingen. Verschillende uitbaters in de badplaats zien tijdens hét weekend van het jaar natuurlijk de kans om een financiële slag te slaan wanneer de hele wereld richting Zandvoort reist en dus kun je overal waar je kijkt wel een drankje of hapje op de kop tikken. De aankleding in het dorp is prima verzorgd en overal kan je wel wat bemachtigen. Wanneer je langs het circuit een biertje ergens wil halen, betaal je over het algemeen 4 euro voor een klein biertje, terwijl je voor een groot biertje rond de 8 euro dient af te rekenen., waarmee de prijzen toch wel weer een stukje hoger zijn dan vorig jaar. Een wijntje kost je ongeveer 5 piek, terwijl je voor een Red Bulletje ongeveer 4 euro tot 4,50 euro betaalt. Een flesje water of een glaasje fris kost je ongeveer hetzelfde als een biertje: 3 euro tot 3,50 euro.

Ook wanneer je trek hebt, kun je rondom het circuit je geluk wel op voor een welkome snack. Omdat we aan de kust zitten, kun je je hart luchten bij één van de vele verse viskramen in Zandvoort. Wanneer je gaat voor de gebruikelijk populaire snack - een bakje kibbeling - ben je ongeveer een 7,50 euro tot een tientje kwijt. Een haring kost je 4 euro, ook mogelijk mét broodje: vijf euro. Voor een pizza bij de plaatselijke Italiaan leg je ongeveer tussen de 13 en 20 euro kwijt, afhankelijk van kwaliteit restaurant en wat je allemaal op je pizza wil. Ga je liever helemaal voor een snelle snack, staan er ook vele frietkarren waar je je geluk op kan: voor een frietje betaal je ongeveer 3,50 tot 4,50 euro, afhankelijk van de gewenste grootte.. Een frikandel speciaal kost je zo'n 4,50 euro. Voor een hamburger leg tussen de zes en negen piek neer. Een hotdog kost je 4,50 euro.

