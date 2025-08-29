FIA onderzoekt opmerkelijke botsing in pitstraat tussen Russell en Piastri
De FIA gaat de botsing tussen Oscar Piastri en George Russell in de pitstraat van Zandvoort onderzoeken. Het duo kwam elkaar tegen tijdens de tweede vrije training, waarbij Piastri in de fast lane plots uitweek, precies op de plek waar Russell reed.
De tweede vrije training in Zandvoort stond bol van de opmerkelijke momenten. Lewis Hamilton verloor opnieuw de controle over zijn Ferrari en spinde, Isack Hadjar kreeg te maken met een motorprobleem bij zijn Racing Bulls, Lance Stroll crashte in de Hugenholtzbocht en ook Alexander Albon schoof eraf in de Tarzanbocht.
FIA onderzoekt botsing tussen Piastri en Russell
Ook deed zich in de pitstraat nog een incident voor. Russell reed achter Piastri naar binnen. De eerste pitbox is die van McLaren, en hoewel Piastri aanvankelijk instuurde richting zijn team, stuurde hij plots weer naar links. Op dat moment reed Russell daar, waardoor de Brit geraakt werd door de McLaren. De stewards hebben laten weten dat het incident na de sessie zal worden onderzocht.
