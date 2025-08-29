Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen zou het mooi vinden als er op Zandvoort een bocht naar hem wordt vernoemd. De Nederlander heeft daarbij echter één voorwaarde: hij wil zelf aanwijzen welke bocht dat moet zijn. In gesprek met Viaplay legt de Red Bull-coureur uit om welke bocht het dan zou gaan.

Verstappen is met zijn cv de meest succesvolle Nederlandse coureur aller tijden. Dat succes werd eind 2021 bevestigd met zijn eerste wereldtitel. Lewis Hamilton heeft op Silverstone de Hamilton Straight, maar Verstappen heeft nog geen eigen bocht op Zandvoort. De Limburger doet echter wel een suggestie.

Artikel gaat verder onder video

'Daar moet je geen angst hebben'

In hetzelfde gesprek legt vader Jos uit dat het niet helemaal eerlijk zou zijn om de bocht simpelweg de ‘Verstappen-bocht’ te noemen. Volgens hem heeft zoon Max veel meer laten zien aan het Nederlandse publiek, dus als er een bocht komt, moet die de ‘Max Verstappen-bocht’ heten. De viervoudig kampioen zelf heeft daarnaast één voorwaarde: “Ja, als ik wel kan kiezen welke bocht dan.” Dat zegt hij niet zonder reden, want hij weet precies welke bocht naar hem vernoemd mag worden: “Het Scheivlak. Daar moet je geen angst hebben. Daar moet je niet inhouden.”

Gerelateerd