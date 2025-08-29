Verstappen wil onder deze voorwaarde eigen bocht op Zandvoort
Verstappen wil onder deze voorwaarde eigen bocht op Zandvoort
Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen zou het mooi vinden als er op Zandvoort een bocht naar hem wordt vernoemd. De Nederlander heeft daarbij echter één voorwaarde: hij wil zelf aanwijzen welke bocht dat moet zijn. In gesprek met Viaplay legt de Red Bull-coureur uit om welke bocht het dan zou gaan.
Verstappen is met zijn cv de meest succesvolle Nederlandse coureur aller tijden. Dat succes werd eind 2021 bevestigd met zijn eerste wereldtitel. Lewis Hamilton heeft op Silverstone de Hamilton Straight, maar Verstappen heeft nog geen eigen bocht op Zandvoort. De Limburger doet echter wel een suggestie.
'Daar moet je geen angst hebben'
In hetzelfde gesprek legt vader Jos uit dat het niet helemaal eerlijk zou zijn om de bocht simpelweg de ‘Verstappen-bocht’ te noemen. Volgens hem heeft zoon Max veel meer laten zien aan het Nederlandse publiek, dus als er een bocht komt, moet die de ‘Max Verstappen-bocht’ heten. De viervoudig kampioen zelf heeft daarnaast één voorwaarde: “Ja, als ik wel kan kiezen welke bocht dan.” Dat zegt hij niet zonder reden, want hij weet precies welke bocht naar hem vernoemd mag worden: “Het Scheivlak. Daar moet je geen angst hebben. Daar moet je niet inhouden.”
Gerelateerd
Net binnen
Norris klokt snelste tijd in door chaos geteisterde tweede training op Zandvoort
- 41 minuten geleden
LIVE | F1 in Zandvoort: Eerste druppels vallen richting tweede vrije training
- 2 uur geleden
- 2
Horeca in Zandvoort: wat kost een biertje rondom het circuit?
- 12 minuten geleden
FIA blundert in Zandvoort en stuurt verkeerde coureur naar de stewards
- 22 minuten geleden
- 1
FIA onderzoekt opmerkelijke botsing in pitstraat tussen Russell en Piastri
- 43 minuten geleden
- 1
Verstappen schrikt van crash Stroll en wijst naar oude blessure van Aston Martin-coureur
- 1 uur geleden
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
- 9 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
- 11 augustus
Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
- 25 augustus