De overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari werd met veel tamtam aangekondigd, maar de echte resultaten blijven vooralsnog uit. In gesprek met Sky Sports F1 legt oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve uit dat zowel Ferrari als Hamilton op dit moment niet krijgen waar ze voor hebben getekend.

Voor Hamilton was de stap naar Ferrari een langgekoesterde droom. In het verleden kwam een overstap al meerdere keren dichtbij, maar uiteindelijk bleef hij twaalf jaar trouw aan Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen hoopt bij Ferrari zijn achtste titel te veroveren en daarmee zijn nalatenschap te vereeuwigen. Voorlopig verloopt die samenwerking echter allesbehalve soepel.

'Er is geen chemie'

In de eerste races van het seizoen waren de discussies tussen Hamilton en zijn race-engineer Riccardo Adami veelvuldig via de boordradio te horen. Volgens Villeneuve krijgen beide partijen niet wat ze vooraf hadden beloofd: "Ze krijgen niet waar ze voor getekend hebben. Dus er moet haast wel wat frustratie zijn. Niet alleen bij het team, maar ook bij Lewis. Hij krijgt niet de auto die hij had gewild en hij voelt niet dat het team volledig achter hem staat. Het team heeft vervolgens het idee dat Lewis er met zijn gedachten niet helemaal bij is. Het loopt gewoon nog niet op rolletjes, en dat hoor je in de communicatie met zijn engineer. Er is geen chemie, helemaal niets. Het lijkt wel of ze op twee verschillende planeten zitten."

'Lewis lijkt er niet meer in te geloven'

Ook in de andere pitbox verloopt het niet vlekkeloos. Hoewel de resultaten van Charles Leclerc beter zijn, klinkt ook hij geregeld gefrustreerd over de boordradio. "Hetzelfde gebeurt bij Leclerc en zijn engineer. Er is echt iets vreemds aan de hand binnen dat team, dat geen vooruitgang boekt. Als je vervolgens Lewis hoort in interviews: hij lijkt er weinig zin in te hebben, hij lijkt er niet meer in te geloven. Het ziet er zelfs uit alsof hij niet aan het werk wíl gaan. Echt heel vreemd," aldus Villeneuve.

