Niet alleen op het terrein van de Dutch Grand Prix is het dit weekend feest, ook in het dorp Zandvoort wordt groots uitgepakt. In de serie 'Wat je niet op televisie ziet tijdens de Dutch Grand Prix' bezoekt GPFans de plekken die belangrijk zijn voor het evenement, maar die normaal gesproken niet in beeld komen.

Het jaarlijkse feestje in Zandvoort wordt enthousiast omarmd door de dorpsgemeenschap. Ondernemers pakken flink uit om ervoor te zorgen dat fans ook na afloop van het racefestijn iets te beleven hebben.

Festival in het dorp

In het centrum van het dorp, op de route richting het circuit, doen diverse horecagelegenheden extra hun best. De Haltestraat is namelijk omgetoverd tot een waar festivalterrein. Zo heeft het racepubliek in Zandvoort ook na het spektakel op de baan een plek om gezellig een drankje te doen.

