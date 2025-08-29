Wat je niet op televisie ziet tijdens Dutch GP: Zandvoort omgetoverd tot festival
Wat je niet op televisie ziet tijdens Dutch GP: Zandvoort omgetoverd tot festival
Niet alleen op het terrein van de Dutch Grand Prix is het dit weekend feest, ook in het dorp Zandvoort wordt groots uitgepakt. In de serie 'Wat je niet op televisie ziet tijdens de Dutch Grand Prix' bezoekt GPFans de plekken die belangrijk zijn voor het evenement, maar die normaal gesproken niet in beeld komen.
Het jaarlijkse feestje in Zandvoort wordt enthousiast omarmd door de dorpsgemeenschap. Ondernemers pakken flink uit om ervoor te zorgen dat fans ook na afloop van het racefestijn iets te beleven hebben.
Festival in het dorp
In het centrum van het dorp, op de route richting het circuit, doen diverse horecagelegenheden extra hun best. De Haltestraat is namelijk omgetoverd tot een waar festivalterrein. Zo heeft het racepubliek in Zandvoort ook na het spektakel op de baan een plek om gezellig een drankje te doen.
Gerelateerd
Net binnen
Norris klokt snelste tijd in door chaos geteisterde tweede training op Zandvoort
- 42 minuten geleden
LIVE | F1 in Zandvoort: Eerste druppels vallen richting tweede vrije training
- 2 uur geleden
- 2
Horeca in Zandvoort: wat kost een biertje rondom het circuit?
- 13 minuten geleden
FIA blundert in Zandvoort en stuurt verkeerde coureur naar de stewards
- 23 minuten geleden
- 1
FIA onderzoekt opmerkelijke botsing in pitstraat tussen Russell en Piastri
- 44 minuten geleden
- 1
Verstappen schrikt van crash Stroll en wijst naar oude blessure van Aston Martin-coureur
- 1 uur geleden
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
- 9 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
- 11 augustus
Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
- 25 augustus