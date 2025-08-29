LIVE | Eerste vrije training Dutch Grand Prix: volg hier alle ontwikkelingen vanuit Zandvoort

Het is eindelijk tijd voor de hervatting van de tweede seizoenshelft en dat doen we met niks minder dan de Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort. Zoals gebruikelijk gaan we van start met de eerste vrije training, die om 12:30 uur zal beginnen. Mis niks van alle ontwikkelingen in dit liveblog.

Artikel gaat verder onder video

Gerelateerd