LIVE | Eerste vrije training Dutch Grand Prix: volg hier alle ontwikkelingen vanuit Zandvoort
LIVE | Eerste vrije training Dutch Grand Prix: volg hier alle ontwikkelingen vanuit Zandvoort
Het is eindelijk tijd voor de hervatting van de tweede seizoenshelft en dat doen we met niks minder dan de Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort. Zoals gebruikelijk gaan we van start met de eerste vrije training, die om 12:30 uur zal beginnen. Mis niks van alle ontwikkelingen in dit liveblog.
Gerelateerd
Net binnen
Liveblog VT1
LIVE | Eerste vrije training Dutch Grand Prix: volg hier alle ontwikkelingen vanuit Zandvoort
- 34 minuten geleden
LIVE!
LIVE | F1 in Zandvoort: De eerste vrije training gaat om 12:30 uur van start
- Vandaag 08:36
- 2
OV F1 Zandvoort
Met de trein naar de F1 in Zandvoort: wat kost dat en zó krijg je korting
- 11 minuten geleden
Red Bull
Marko ontkracht geruchten over Palou: "Dat is niet waar"
- 47 minuten geleden
Max Verstappen
Verstappen proost met biertje vlak voor aanvang vrije training in Zandvoort
- 1 uur geleden
Max en Jos
Viaplay pakt in Zandvoort uit met zeldzaam interview vader en zoon Verstappen
- 2 uur geleden
- 1
Veel gelezen
200.000+ views
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
150.000+ views
Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
- 9 augustus
75.000+ views
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
75.000+ views
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
75.000+ views
Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
- 11 augustus
75.000+ views
Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
- 25 augustus