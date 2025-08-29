De Dutch Grand Prix staat natuurlijk volledig in het teken van Max Verstappen en vanzelfsprekend is er een hoop aandacht dit weekend voor de viervoudig wereldkampioen. Speciaal voor de thuisrace van Verstappen pakt ook Viaplay uit met een héél bijzonder interview.

Verstappen gaat natuurlijk alweer enige tijd mee in de koningsklasse, nadat hij als 'het zoontje van' binnenkwam in de grote Formule 1-wereld. Inmiddels kunnen we wel stellen dat Verstappen junior de prestaties en nalatenschap van zijn vader heeft overtroffen. Inmiddels begint hij als viervoudig wereldkampioen aan zijn volgende Dutch Grand Prix, de één-na-laatste editie die op het programma staat in de badplaats. Speciaal voor deze editie heeft het Viaplay ook wat bijzonders weten te regelen.

Samen voor de camera

Het gebeurt namelijk niet vaak, maar Verstappen en zijn vader schuiven namelijk aan voor een gezamenlijk interview. Dat is alweer even geleden en dus wordt het interessant om te zien wat vader en zoon samen te vertellen hebben. Vanaf 20:30 uur is 'The Sitdown: Max & Jos' te zien onder begeleiding van Amber Brantsen.

The Sitdown: 𝐌𝐚𝐱 & 𝐉𝐨𝐬 🦁

De laatste keer dat Max & Jos Verstappen samen een interview gaven, was Max nog ‘de zoon van’. In Zandvoort maken vader en zoon een zeldzame uitzondering en schuiven ze aan bij Amber Brantsen! 👀



20.30 uur op Viaplay en Viaplay TV 📺#F1 #DutchGP pic.twitter.com/BEDLgGweLo — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) August 29, 2025

