DJ Admin, artiestennaam van Rick Jansen, fungeert inmiddels alweer enkele jaren als de 'Orange Army-DJ' die het uitzinnige Nederlandse publiek op mag zwepen rondom onder meer de Dutch Grand Prix in Zandvoort. De man achter de knoppen doet zijn verhaal over de bijzondere ervaringen die hij meemaakt in zijn rol.

BBC Sport neemt in aanloop naar de één-na-laatste Dutch Grand Prix de gelegenheid om de muzikus aan de tand te voelen. "Verstappen is een icoon. Hij is onze eerste F1 Grand Prix-winnaar en de eerste Nederlandse F1-wereldkampioen, dus veel mensen behandelen hem als een god. Ik denk niet dat hij zich daar erg comfortabel bij voelt, omdat hij zichzelf, denk ik, gewoon als een normaal mens ziet." De Red Bull-coureur is de eerste Nederlandse F1-wereldkampioen en heeft zijn eigen tribunes bij races in Oostenrijk, België, Hongarije en Zandvoort. De DJ zorgt ervoor dat de sfeer op de tribunes bij deze races altijd op zijn hoogtepunt is.

Shirt uit

De Dutch Grand Prix biedt Jansen de kans om zijn muziek te laten horen aan duizenden fans. Zijn sets zijn een essentieel onderdeel van de festiviteiten, waarbij een nummer als 'Freed From Desire' van Gala (UA) favoriet is bij de Nederlandse fans. Jansen merkt echter op dat de enthousiaste aanhang soms de teksten aanpast, wat voor problemen kan zorgen met de organisatie: "Wanneer we 'Freed From Desire' in Nederland spelen, zeggen de Nederlanders: 'Shirt uit en zwaaien'. De F1 zegt dan: 'Nou, doe dat maar niet'. Maar als ik het speel, horen de Nederlandse fans alleen: 'doe je shirt uit en zwaai het als een helikopter!'"

Ander publiek

Naast zijn optredens bij de Verstappen-tribunes, heeft Jansen ook de kans gekregen om op de grid te draaien, zoals bij de Belgische Grand Prix in juli. Daar mocht de DJ plotseling draaien vóór de sprintrace, nadat iemand die eigenlijk zou draaien uitviel. Hier moest hij zijn muziek - voornamelijk gericht op de Orange Army - aanpassen aan een breder publiek. "Het is compleet anders. Ik moest draaien voor de VIPs en voor de coureurs, dus het kan niet te luid zijn. Het kan niet te opgefokt zijn, dus het is heel commercieel en met een beetje minder tempo", legt hij uit. Een feestende Verstappen bij de muziek die hij speelt, verwacht DJ Admin echter niet: "Hij is er enorm chill over, maar ik denk niet dat hij het feestje zal bijwonen."

