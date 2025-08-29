Fernando Alonso kreeg op de mediadag in Zandvoort de vraag welk advies hij IndyCar-coureur Alex Palou zou geven wat betreft een overstap naar de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen maakte vervolgens met een knipoog een verwijzing naar Max Verstappen en Mercedes.

Alex Palou is een 28-jarige Spaanse coureur met een indrukwekkende staat van dienst op Amerikaanse bodem. Palou greep in 2021, 2023 en 2024 het kampioenschap in de IndyCar Series en won dit jaar nog de befaamde Indianapolis 500. De naam van de Spanjaard komt eens in de zoveel tijd dan ook voor in de geruchtenmolen rondom de Formule 1. Zo werd recent nog beweerd dat Red Bull Racing interesse zou hebben in de diensten van Palou, iets dat door zijn teambaas Chip Ganassi werd afgedaan als "clickbait".

Geruchten omtrent Alex Palou

Op de mediadag in Zandvoort werd landgenoot Fernando Alonso gevraagd naar de verhalen rondom Palou en of hij hem zou adviseren om de overstap naar de Formule 1 te maken, of om IndyCar te blijven rijden: "Ik weet het niet", trapt Alonso af. "Zoals ik over Max en Mercedes ook al zei: als ze advies willen... ze kunnen me altijd een mailtje sturen." De Aston Martin-coureur verwijst daarmee naar een recente uitsprak van hem waarin hij inging op de geruchten rondom een overstap van Verstappen naar Mercedes.

Alonso grapt over advies Verstappen

Tijdens het raceweekend in Silverstone eerder dit seizoen was een overstap van Verstappen naar Mercedes in 2026 nog niet uitgesloten. De 44-jarige Alonso kreeg daar destijds de vraag of wat hij Verstappen zou adviseren: "Ik heb geen advies. Tenminste: ik kan hier wel als adviseur wat advies over geven, maar dan moet hij mij wel echt flink gaan betalen", klonk het met een knipoog.

