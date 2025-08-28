Yuki Tsunoda heeft zich uitgelaten over zijn toekomst als coureur van Red Bull Racing en teamgenoot van Max Verstappen in F1. De Japanner krijgt dit seizoen zijn langverwachte kans met een aflopend contract op zak en weet nog niet te overtuigen.

Tsunoda is momenteel teamgenoot van Verstappen nadat hij begin dit jaar de vervangen was na twee races van Liam Lawson. Sindsdien, en eigenlijk vooral sinds hij een crash meemaakte en daardoor een paar raceweekenden lang de upgrades miste die Verstappen wel had, heeft Tsunoda het lastig om door Q1 te komen of punten te scoren tijdens raceweekenden. Daardoor is de druk toegenomen, zeker omdat hij een aflopend contract heeft en Red Bull talenten genoeg heeft. Red Bull kijkt ook naar coureurs buiten Red Bull, zoals begin deze week duidelijk werd toen de interesse vanuit Red Bull in Alex Palou ineens in het nieuws kwam.

Tsunoda over toekomst bij Red Bull

In gesprek met de aanwezige media, waaronder GPFans, is Tsunoda deels duidelijk en deels vaag over zijn contractsituatie bij Red Bull en wat hij met Red Bull Racing heeft afgesproken. "We hebben samen afgesproken wanneer we duidelijkheid willen hebben. Ik moet mijn snelheid aan hen laten zien, zodat ze kunnen bepalen wat voor contract ze voor volgend jaar willen geven."

Toekomst Red Bull en Racing Bulls

Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko stelde dat gesprekken over wie er in 2026 rijden bij Red Bull en Racing Bulls pas na de zomerstop plaats zouden vinden. Mocht Tsunoda geen verlenging krijgen bij Red Bull, dan wordt het dus interessant om te zien of Red Bull kiest voor een eigen coureur (waarschijnlijk Isack Hadjar) of iemand van buitenaf zoals dus Palou. Dit zal deels ook afhangen van hoe de tweede seizoenshelft verloopt.

