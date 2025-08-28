McLaren pakt groots uit in Amsterdam, Red Bull laat ook direct van zich horen
Met Max Verstappen als uithangbord van Red Bull Racing beschikt het Oostenrijkse team over de steun van het Oranjelegioen. De fans van McLaren lijken met hun papajakleurige outfits echter soms ook op Verstappen-fans. Op sociale media vechten de twee teams het uit.
Het Formule 1-seizoen wordt hervat met de race op Circuit Zandvoort. Op papier is dit wederom een baan waarop de MCL39 van McLaren goed uit de voeten lijkt te kunnen. Oscar Piastri wil daarin zijn teamgenoot aftroeven, want hij leidt het klassement na veertien Grands Prix.
Strijdje tussen McLaren en Red Bull Racing op social media
De hervatting van het seizoen werd door McLaren in Amsterdam afgetrapt. Daarbij waren veel fans van het team aanwezig. McLaren plaatste op X de uitspraak: "De Nederlandse hoofdstad kleurt papaja." Dat bleef ook bij Red Bull niet onopgemerkt. Het Oostenrijkse team benadrukte dat oranje vooral hún kleur is en reageerde op het bericht van McLaren: "Droom lekker verder."
