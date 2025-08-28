Tsunoda baalt van Marko en Red Bull: 'Het ontbreken van upgrades, dat beseffen ze niet'
Yuki Tsunoda baalt van het feit dat de buitenwereld, maar ook Red Bull Racing en vooral Helmut Marko hem beoordelen ten opzichte van Max Verstappen terwijl hij een auto zonder upgrades had. Dit terwijl de viervoudig wereldkampioen die upgrades wel had.
Tsunoda kreeg, nadat Liam Lawson tijdens de eerste twee races geen indruk kon maken, van Marko en toen nog teambaas Christian Horner eindelijk de kans om zich bij Red Bull te laten zien naast Verstappen. Dit is tot nu toe niet volgens plan gegaan, zeker omdat Tsunoda door een crash eigenlijk pas tijdens de laatste raceweekenden voor de zomerstop belangrijke upgrades tot zijn beschikking had die Verstappen al wel had. Het gat was, tijdens die raceweekenden waarin Tsunoda die upgrades niet had, enorm naar Verstappen.
Tsunoda baalt van beoordeling Marko en Red Bull
Tegenover de aanwezige media in Zandvoort, waar ook GPFans bij aanwezig was, stelt Tsunoda dat Red Bull volgens hem niet doorheeft hoe groot het prestatieverschil is tussen de auto van Tsunoda en Verstappen zonder de upgrades die Red Bull gedurende 2025 heeft doorgevoerd. "Ik denk dat ze, en dan vooral Helmut, niet beseften hoe groot het verschil in snelheid was tussen het pakket van Max en van mij. Zodra ik de nieuwe onderdelen kreeg, verbeterde mijn snelheid enorm." Tsunoda weet ook dat hij een aflopend contract heeft en daardoor alle raceweekenden goed kan gebruiken om zich te kunnen bewijzen. Volgens Tsunoda was dit, zonder de upgrades die hij niet had en Verstappen wel, amper mogelijk.
Tsunoda zag groot verschil door ontbreken upgrades
Tsunoda vervolgt: "In Hongarije was het verschil tussen Max en mij al vanaf de vrije trainingen heel klein. Dat laat zien dat het potentieel er wel is. Ik blijf dus gewoon doen wat ik doe, maar ik moet er wel voor zorgen dat ik alles in het hele weekend maximaliseer. Je kunt niet alleen op je snelheid terugvallen. Ik moet ook zorgen dat ik punten pak. Daar werkte ik tijdens de zomerstop ook aan. Ik moet gewoon zoveel mogelijk punten scoren."
