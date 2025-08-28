Organisatie F1 Dutch GP onthult handgemaakte keramieken trofeeën voor Zandvoort

Net als de afgelopen seizoenen mogen de beste drie coureurs en de winnende constructeur van de F1 Dutch Grand Prix weer speciale trofeeën mee naar huis nemen. Ze zijn handgemaakt van keramiek en uitgevoerd in Delfts Blauw. Gaat Max Verstappen een van deze bekers op Zandvoort verdienen?

"De trofeeën zijn wederom gebaseerd op het ontwerp dat zijn oorsprong vindt in 1939", liet sportief directeur Jan Lammers weten in een persbericht. "De race in Zandvoort werd toen nog niet verreden op het circuit zoals we dat nu kennen, Zandvoort was in die tijd nog een stratencircuit. De vorm van de trofee is net als bij de 2021, 2023 en 2024 editie ontwikkeld door Studio Piet Boon. Als je de trofeeën ziet, kunnen we meer dan trots zijn op het eindresultaat."

Delfts Blauw met de hand geschilderd

De bekers zijn gehuld in het Delfts Blauw, en dit is door designers en meest-schilders met de hand geschilderd. De iconische Nederlandse Leeuw prijkt opnieuw op de voorkant. De constructeurstrofee is geïnspireerd op de Japanse kunst van Kintsugi, een kunstvorm waarbij gebroken keramiek wordt gerepareerd met lak vermengd in goud-, zilver- of platinapoeder. Op de trofeeën voor de tweede en derde plaats is gebruik gemaakt van dynamische penseelstreken die de snelheid en energie van de Formule 1 weerspiegelen.

Dit zijn de bekers voor de Dutch Grand Prix 🏆



Van links naar rechts zijn het bekers van de winnende constructeur, de nummer twee, de winnaar en de nummer drie.



📸 Dutch Grand Prix | #F1 #DutchGP pic.twitter.com/kY6ZNaBnCQ — GPFans NL (@GPFansNL) August 28, 2025

