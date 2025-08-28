close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Verstappen during the race at Zandvoort

Organisatie F1 Dutch GP onthult handgemaakte keramieken trofeeën voor Zandvoort

Organisatie F1 Dutch GP onthult handgemaakte keramieken trofeeën voor Zandvoort

Vincent Bruins
Verstappen during the race at Zandvoort

Net als de afgelopen seizoenen mogen de beste drie coureurs en de winnende constructeur van de F1 Dutch Grand Prix weer speciale trofeeën mee naar huis nemen. Ze zijn handgemaakt van keramiek en uitgevoerd in Delfts Blauw. Gaat Max Verstappen een van deze bekers op Zandvoort verdienen?

"De trofeeën zijn wederom gebaseerd op het ontwerp dat zijn oorsprong vindt in 1939", liet sportief directeur Jan Lammers weten in een persbericht. "De race in Zandvoort werd toen nog niet verreden op het circuit zoals we dat nu kennen, Zandvoort was in die tijd nog een stratencircuit. De vorm van de trofee is net als bij de 2021, 2023 en 2024 editie ontwikkeld door Studio Piet Boon. Als je de trofeeën ziet, kunnen we meer dan trots zijn op het eindresultaat."

Delfts Blauw met de hand geschilderd

De bekers zijn gehuld in het Delfts Blauw, en dit is door designers en meest-schilders met de hand geschilderd. De iconische Nederlandse Leeuw prijkt opnieuw op de voorkant. De constructeurstrofee is geïnspireerd op de Japanse kunst van Kintsugi, een kunstvorm waarbij gebroken keramiek wordt gerepareerd met lak vermengd in goud-, zilver- of platinapoeder. Op de trofeeën voor de tweede en derde plaats is gebruik gemaakt van dynamische penseelstreken die de snelheid en energie van de Formule 1 weerspiegelen.

Gerelateerd

Zandvoort Dutch Grand Prix

Net binnen

LIVE | F1 Dutch Grand Prix in Zandvoort: fans verzamelen zich bij ingang circuit
LIVE!

LIVE | F1 Dutch Grand Prix in Zandvoort: fans verzamelen zich bij ingang circuit

  • 2 uur geleden
Colapinto hoopt dat koningin Máxima naar Dutch GP komt en hem naast Verstappen steunt
Koningshuis op Zandvoort?

Colapinto hoopt dat koningin Máxima naar Dutch GP komt en hem naast Verstappen steunt

  • 11 minuten geleden
Waar kijk je de F1 in Zandvoort gratis en live op tv?
Dutch GP

Waar kijk je de F1 in Zandvoort gratis en live op tv?

  • 33 minuten geleden
GPFans Interview | Is regen nog een troef voor Max Verstappen? Bleekemolen twijfelt
Interview

GPFans Interview | Is regen nog een troef voor Max Verstappen? Bleekemolen twijfelt

  • 56 minuten geleden
Organisatie F1 Dutch GP onthult handgemaakte keramieken trofeeën voor Zandvoort
Bekers op het podium

Organisatie F1 Dutch GP onthult handgemaakte keramieken trofeeën voor Zandvoort

  • 1 uur geleden
Schoonvader Verstappen haalde 'smerige' prank uit: 'Hij proefde de plas van een kampioen'
Nelson Piquet

Schoonvader Verstappen haalde 'smerige' prank uit: 'Hij proefde de plas van een kampioen'

  • 1 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
200.000+ views

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'

  • 18 augustus
 Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
150.000+ views

Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar

  • 9 augustus
 Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
75.000+ views

Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'

  • 13 augustus
 Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
75.000+ views

Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'

  • 21 augustus
 Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
75.000+ views

Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap

  • 11 augustus
 Hamilton komt met grote aankondiging, 'Verstappen en Piquet doen opvallende aankoop' | GPFans Recap
75.000+ views

Hamilton komt met grote aankondiging, 'Verstappen en Piquet doen opvallende aankoop' | GPFans Recap

  • 8 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x