Titelkansen Red Bull voorbij? "Verstappen heeft fans nu harder nodig dan ooit!"

Voor Jan Lammers is de Dutch Grand Prix elk jaar het absolute hoogtepunt. De oud-coureur en tegenwoordig sportief directeur van het evenement ziet hoe heel Zandvoort zijn dorp omarmt tijdens het raceweekend, maar voelt tegelijk ook de weemoed dat dit na volgend jaar misschien voorbij is.

Volgens Lammers is Max Verstappen nog steeds dé reden dat de Grand Prix terug is op de kalender. Toch is de situatie nu anders dan in 2023, toen de Nederlander vrijwel alles won. "Nu heeft Max al een tijdje niet meer het beste materiaal. Maar dan vind ik het juist superboeiend om te zien wat hij er nog van kan maken", zegt hij in een column van De Telegraaf.

Steun voor Max belangrijker dan ooit

Daarom vindt Lammers dat Verstappen juist nu extra morele steun verdient: "Max staat er altijd. Dat zal niemand kunnen ontkennen. En juist nu heeft hij de steun van het Nederlandse publiek nodig. Die support van zijn fans – of ze nu hier zijn of thuis voor de buis zitten – mag hij best wel verwachten. En dat zal ook echt wel gebeuren."

Thuisvoordeel én extra druk

Hoewel er altijd veel aandacht en afleiding is tijdens een thuisrace, twijfelt Lammers niet aan Verstappens instelling. "Er staat op een thuisrijder altijd wat meer druk dan gewoonlijk, maar Max heeft aangetoond dat het voor hem geen enkel probleem is. Hij is z’n hele leven lang niets anders gewend. Hij heeft een professioneel team om zich heen en laat zich nooit gek maken. Hij komt hierheen om te presteren en het liefst een race te winnen. Het is geen vakantie."

Het unieke karakter van Zandvoort

Zandvoort heeft in korte tijd bewezen een topcircuit te zijn voor de Formule 1. Of het nu zonovergoten races waren of de spectaculaire regeneditie van 2023 met een recordaantal van 188 inhaalacties, het circuit levert altijd spektakel. Ook dit weekend wordt er regen voorspeld, maar dat baart Lammers geen zorgen: "Nederlanders zijn waterdicht en kunnen wel tegen een buitje. En een beetje neerslag kan ook voor meer drama zorgen, in de positieve zin. Dat maakt het ook wel weer leuk."

Gaat de regen een grote impact hebben?

Over de mogelijkheid dat regen soms leidt tot lange onderbrekingen in F1-races, is hij duidelijk: "In Zandvoort hebben we het voordeel van de hoogteverschillen. Een aantal bochten ligt van oudsher al in een soort kuip en in de twee kombochten hoef je, als het nat is, sowieso niet bang te zijn voor aquaplaning."

Samenhorigheid in Zandvoort

Wat Lammers vooral opvalt, is hoe goed het evenement inmiddels georganiseerd is en hoe de hele regio meebeweegt. "Alles loopt inmiddels ook gestroomlijnd. Je loopt een kantoor binnen om iets op te halen en hoeft er eigenlijk al niet meer naar te vragen, omdat iedereen precies weet waar hij of zij mee bezig is. Dat was in het eerste jaar, in 2021, wel anders." Ook de bewoners zijn volledig gewend aan de race: "Iedereen beweegt tegenwoordig mee met de Dutch Grand Prix. Het enthousiasme bij de bewoners spat ervan af. En tegelijkertijd is er ook een gevoel van: potjandorie, na volgend jaar is dit er niet meer. Dus er zijn ook al wel de nodige weemoedige gevoelens."

