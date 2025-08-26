Cadillac stond dinsdag in de schijnwerpers door het nieuws dat Sergio Pérez en Valtteri Bottas aangesteld zijn als coureurs van het elfde team in F1 dat in 2026 haar debuut in de koningsklasse gaat maken. De fans reageerden logischerwijs snel op het nieuws.

Na weken van geruchten maakte Cadillac dinsdag het nieuws wereldkundig dat Bottas en Pérez na een jaar afwezigheid allebei weer terug gaan keren op de grid als ervaren coureurs voor een nieuw team dat de wereld van F1 nog moet gaan leren kennen. Het team denkt dat de Fin en de Mexicaan daar de aangewezen personen zijn. Bottas en Pérez krijgen een meerjarig contract van het Amerikaanse team.

Artikel gaat verder onder video

Fans reageren wisselend op keuzes Cadillac

Daar waar er keuzes worden gemaakt, volgen er ook reacties. Zeker in een sport als F1, waar over de hele wereld enorm veel fans te vinden zijn. De fans reageren op social media wisselend, met mensen die het een goede zet vinden om voor ervaren coureurs te gaan. Andere fans zien een probleem, omdat het team nu geen echte eerste coureur heeft en tevens geen jonge coureur de kans geeft. Zie hieronder een paar reacties

OMG! I can not wait!!!! How do I get merch. I need som shirts - hats - shoes - anything. — living the dream on Dirt Road To Success (@DirtRoadSuccess) August 26, 2025

Why go with both experienced drivers.

Atleast 1 rookie should have been considered for the seat. — Piyush (@Piy_ush_) August 26, 2025

In a team of number 2’s, who’s gonna be number 1 — Zengames44 (@zengames44) August 26, 2025

Bruh this is the only industry once you get a job you'll always get a job 😂



Someone always hiring — Dami-Defi (@DamiDefi) August 26, 2025

Mullet drives again in F1 yes yes yes 👍 — Da Ab (@Labled102) August 26, 2025

All their career they were #2 drivers in respective team, who will be #1 now — HertzBiT (@UTD_HertzBiT) August 26, 2025

Valtteri and Checo nice additions for new team before poaching the young bloods down the line. — Light Wick 🥷 (@lightx0x) August 26, 2025

That's going to be exciting. Checko is a great aggressive driver and bottas is always good. — Chris Proudfoot (@footMarine) August 26, 2025

2 great drivers who never got the limelight because of celebrity status of their teammates(Max and Hamilton). Pretty late in their career but hope they are able to finally have their moment with Cadillac. — The India Story (@Indiastory91) August 26, 2025

Gerelateerd