Fans twijfelen over Pérez en Bottas bij Cadillac: 'Wie gaat nu de eerste coureur zijn?'
Cadillac stond dinsdag in de schijnwerpers door het nieuws dat Sergio Pérez en Valtteri Bottas aangesteld zijn als coureurs van het elfde team in F1 dat in 2026 haar debuut in de koningsklasse gaat maken. De fans reageerden logischerwijs snel op het nieuws.
Na weken van geruchten maakte Cadillac dinsdag het nieuws wereldkundig dat Bottas en Pérez na een jaar afwezigheid allebei weer terug gaan keren op de grid als ervaren coureurs voor een nieuw team dat de wereld van F1 nog moet gaan leren kennen. Het team denkt dat de Fin en de Mexicaan daar de aangewezen personen zijn. Bottas en Pérez krijgen een meerjarig contract van het Amerikaanse team.
Fans reageren wisselend op keuzes Cadillac
Daar waar er keuzes worden gemaakt, volgen er ook reacties. Zeker in een sport als F1, waar over de hele wereld enorm veel fans te vinden zijn. De fans reageren op social media wisselend, met mensen die het een goede zet vinden om voor ervaren coureurs te gaan. Andere fans zien een probleem, omdat het team nu geen echte eerste coureur heeft en tevens geen jonge coureur de kans geeft. Zie hieronder een paar reacties
